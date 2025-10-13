Se habla mucho de la versión híbrida, este es el último precio del Toyota Veloz

Yakarta, VIVA – Toyota veloz Sigue siendo uno de los coches más populares en Indonesia. Según los últimos datos, la variante más barata se comercializa a 297,2 millones de IDR y está en circulación en Yakarta.

Ver VIVA Automotriz En el sitio web oficial, lunes 13 de octubre de 2025, el modelo más barato es el Veloz 1,5 M/T (Non Premium Color), que tiene un precio de 297.200.000 IDR. Mientras tanto, para la variante Premium Color, el precio es ligeramente más alto, concretamente 298.700.000 IDR.

Para aquellos que desean una transmisión automática, el Veloz 1.5 CVT (Non Premium Color) está disponible a un precio de IDR 313.200.000. Para los colores premium, el precio aumenta a 314.700.000 IDR.

La variante intermedia viene con el Veloz 1.5 Q CVT, que es la opción favorita de los consumidores familiares. El precio alcanza ahora los 322.200.000 IDR para el color estándar y los 323.700.000 IDR para la versión premium.

Mientras tanto, la variante más alta todavía la ostenta el Veloz 1.5 Q CVT TSS (Toyota Safety Sense). Esta característica de seguridad avanzada hace que el precio alcance Rp. 344.900.000 para colores no premium.

Si elige el color premium en la variante más alta, los consumidores deben preparar fondos de alrededor de 346.400.000 IDR. La diferencia es pequeña, pero ofrece una opción de visualización más exclusiva.

Este rango de precios muestra que el Toyota Veloz sigue siendo un monovolumen dirigido al segmento medio-alto. Aun así, la relación calidad-precio sigue siendo atractiva gracias a las modernas prestaciones y al confort de la cabina.

Curiosamente, la lista de valores de venta de vehículos de motor, también conocida como NJKB, que apareció recientemente indica la presencia del Veloz Hybrid. Si se lanza, el precio de la versión híbrida probablemente será ligeramente superior al de la variante TSS actual.

Con una combinación de opciones de motor convencional y la posibilidad de una versión híbrida, Toyota parece dispuesta a reforzar su dominio en el segmento de los monovolúmenes familiares. 2025 podría ser un momento importante para la evolución de Veloz en el mercado automovilístico de Indonesia.