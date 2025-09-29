Se había escapado a Tangerang, este es el destino de J&T Courier apuñalando en el momento de Cod en Bekasi

Kota BekasiVIVA – El hombre con las iniciales ck alias kece, que era viral porque pirateó a una persona mensajero J&T Express Initials ID (22), entregado a la policía.

Leer también: Los ancianos fueron encontrados muertos en un estado de postración en el centro de Yakarta



El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de la Ciudad de la Ciudad de Bekasi, el comisionado adjunto Braiel Arnold, dijo que CK llegó a la estación de policía el domingo 28 de septiembre de 2025, alrededor de las 04.00 WIB. Anteriormente había huido a Mandarg.

«Había huido al área de Tangerang City», dijo Braiel, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Llegando al Distrito Electoral, Rajiv Nasdem visitó a las víctimas del envenenamiento de MBG en el Cipongkor KLB Post



Actualmente, CK todavía está siendo examinado intensamente por investigadores. Supuestamente violó el artículo 351 del Código Penal con respecto a la persecución con una amenaza máxima de cinco años en prisión. Me dijo que este evento comenzó cuando víctimaIrsyad Dulam (22), entregando el paquete BACALAO vale RP29,189 para Casa CK en Harapan Jaya Housing, Bekasi, viernes 26 de septiembre de 2025 por la tarde.

Inicialmente, CK aceptó el paquete, pero se negó a pagar en efectivo. Razonó que quería transferir, pero se negó a hacerlo en el acto. Courier explicó que el procedimiento COD debe pagarse cuando se recibe el paquete.

Leer también: La policía llama a 3 Begal en Cakung para una herida de verduras vegetal en la espalda



Esa explicación en realidad desencadenó las emociones de CK. Tomó Mandau por un metro de largo, lo levantó en el servicio de mensajería, luego golpeó hasta que golpeó la mandíbula e hizo que la víctima sufriera una herida en el estómago y la mano derecha. La acción incluso fue registrada por la víctima con su teléfono celular.

Poco después, salió un hombre de la casa del perpetrador y dijo que el pago se había realizado a través de QRI por el monto de Rp100 mil. CK luego trató de calmar la situación, envolvió la herida del servicio de mensajería con betadine y vendajes, incluso disculpándose. Sin embargo, la víctima todavía informó este incidente a la policía.

Anteriormente informó, un mensajero de expedición con la identificación inicial (22) se convirtió en víctima de apuñalamiento cuando estaba a punto de cobrar efectivo en pagos de entrega (COD) en la región de Harapan Jaya, North Bekasi, el jueves (9/25/2025). Este incidente fue viral después de subir una cuenta de Instagram @Faktaindo con el estado de cuenta, «Courier in North Bekasi fue lesionado por un machete de clientes al recolectar pagos de bacalao».

En el video que circula, un hombre fornido de repente salió de la casa mientras estaba enojado y llevaba un machete. The Courier había tratado de explicar que solo vino a cobrar pagos de paquetes.

Sin embargo, los perpetradores son aún más emocionales y plantearon palabras duras. El machete que sostuvo se balanceó hasta que finalmente golpeó la parte posterior de la mano de la víctima. El mensajero sufrió una herida de arma blanca a pesar de que había tratado de evitar.