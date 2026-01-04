Se ha encontrado el cadáver de una presunta víctima masculina de KM Putri Sakinah

Labuán BajoVIVA – Uno cadáver Se sospecha que es un hombre, fue encontrado flotando en la parte norte de la isla Padar, alrededor de las 08.47 WITA del domingo 4 de enero de 2026. El cuerpo fue encontrado por bote Patrulla rápida de la policía de NTT Polairud mientras realiza una búsqueda en el lugar del accidente del barco, en el estrecho de Padar.

Así lo confirmó a tvOne el director de Polairud Polda NTT, Kombes Pol Irwan Defi Nasution. Confirmó el hallazgo del cuerpo.

«Cuando llegamos a la escena del crimen, de repente apareció su cuerpo. Había sido llevado al equipo Sar a Labuan Bajo», dijo brevemente Irwan.

El cuerpo fue encontrado aproximadamente a 1 NM al norte del lugar del hundimiento del barco turístico Putri Sakinah el viernes 26 de diciembre de 2025. El cuerpo será trasladado al Hospital Mombok Labuan Bajo para su identificación.

El cuerpo de un hombre encontrado cerca de la isla de Padar

Para información, Martín Carreras Fernando con su esposa Mar Martínez Ortuno y sus cuatro hijos; Martín García Mateo, Martines Ortuno María Lia, Martines Ortuno Enrique Javier y Ortuno Andrea se ahogaron en un recorrido con KM Putri Sakinah que navegaba desde la isla Kalong hasta la isla Padar para disfrutar del trekking a la mañana siguiente.

Al entrar en el estrecho de Padar, olas de hasta tres metros golpearon el KM Putri Sakinah. El motor del barco se apagó por completo y, en cuestión de minutos, el KM Putri Sakinah se hundió.

Andrea Ortuno y su hija menor, Mar Martínez Ortuno, lograron sobrevivir y fueron evacuadas junto con el capitán Lukman y cuatro miembros de la tripulación (ABK), así como un guía turístico llamado Valdus.

Informe Vera Bahali/tvOne NTT