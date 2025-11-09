Se ha disputado la jornada 12 de la Superliga, ¿por qué no compite Persib?

Bandung, VIVA – Semana 12 Superliga Pero Indonesia 2025/2026 ya está en marcha persib Bandung no aparece en la lista de partidos de este fin de semana. Surge la pregunta: ¿por qué Maung Bandung no compite?

Resulta que se suponía que el partido enfrentaría a Persib Bandung entre sí. Malut United el 9 de noviembre de 2025. Según información del sitio web oficial de la Superliga e informes de varios medios, este duelo se pospuso hasta el 14 de diciembre de 2025.

El aplazamiento se debió a que Persib atravesaba una agenda muy ocupada a nivel asiático. El equipo de Bojan Hodak todavía está luchando en la Liga de Campeones AFC Two (ACL2) 2025/2026, donde acaba de jugar un partido feroz contra el Selangor FC en Malasia y todavía tiene una agenda para continuar la fase de grupos.

Agenda apretada, prioridad para las competiciones asiáticas

La participación de Persib en el evento de clubes asiáticos hizo que el operador de la liga ajustara el calendario para que Maung Bandung pudiera concentrarse en mantener sus posibilidades de clasificarse para la siguiente ronda. Una situación similar ha ocurrido con otros clubes indonesios que actúan a nivel asiático, donde el calendario de la liga nacional se ajustó a la agenda internacional.

Según el calendario, el partido aplazado Persib vs Malut United ha sido reprogramado para el 14 de diciembre de 2025.

Jugador de Persib Bandung, Andrew Jung Foto : ENTRE FOTOS/Novrian Arbi/bar

Jornada FIFA y Agenda de la Selección Sub-23

Además, a mediados de noviembre también se celebrará la jornada de la FIFA y la agenda de la selección nacional sub-23 de Indonesia que se prepara para los SEA Games de 2025. Está previsto que el equipo de Garuda Muda celebre dos partidos de prueba internacionales contra Mali los días 15 y 18 de noviembre de 2025.

Varios jugadores jóvenes que tienen potencial para ser convocados a la Selección Nacional provienen de clubes de la Superliga, incluido Persib, por lo que un descanso de la competición nacional es un paso lógico para apoyar la preparación de la selección nacional.

Horario más cercano a Persib Bandung

Después de pasar por un parón internacional y un período de mucha actividad en Asia, Persib Bandung volverá a aparecer en la Superliga enfrentándose al Dewa United. Este partido está programado para llevarse a cabo en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) el viernes 21 de noviembre de 2025.

Este partido será un impulso importante para que Persib mantenga su tendencia positiva en dos competiciones a la vez: Superliga y ACL2, manteniendo al mismo tiempo la condición de sus jugadores en medio de una agenda muy ocupada.