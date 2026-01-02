Se ha detectado súper gripe en Indonesia, ¿cuáles son los síntomas?

VIVA – Caso denominado Influenza A (H3N2) súper gripe Se ha detectado en Indonesia. Según el examen de secuenciación del genoma completo (WGS) completado el 25 de diciembre de 2025, el subclado K se detectó desde agosto de 2025 a través del sistema de vigilancia centinela ILI-SARI en varios centros de servicios de salud.

«A finales de diciembre de 2025, se registraron 62 casos de influenza A(H3N2) subclado K repartidos en ocho provincias, con el mayor número en Java Oriental, Kalimantan del Sur y Java Occidental. La mayoría de los casos ocurrieron en mujeres y niños», dijo la directora de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud de Indonesia, Dra. Prima Yosephine, en su declaración citada en el sitio web oficial del Ministerio de Salud, el lunes 1 de enero de 2026.

Del total de 843 muestras positivas de influenza examinadas, 348 muestras se sometieron a un examen WGS. Todas las variantes detectadas son variantes conocidas y actualmente circulan a nivel mundial en el sistema de vigilancia de la OMS.

Por otro lado, el Ministerio de Salud destacó que la situación del subclado K de la influenza A(H3N2) en Indonesia hasta finales de diciembre de 2025 todavía está bajo control y no muestra un aumento de la gravedad en comparación con otros clados o subclados de influenza.

Tras el descubrimiento de la súper gripe en Indonesia, ¿cuáles son los síntomas que el público debe conocer? Lanzando la página Salud de la mujerViernes 2 de enero de 2026, varios síntomas como

La fatiga extrema, el dolor de garganta y la fiebre persistente son síntomas comunes de la súper gripe, Influenza A H3N2 subclade K.

Apodada la «súper gripe», esta infección puede hacer que quienes la padecen se sientan mucho peor que la gripe estacional normal.

Mientras tanto, basándose en información de uno de los fundadores de AZ General Practice en el Hospital Wellington, la Dra. Clare Agathou explicó los principales síntomas a los que se debe prestar atención, así como las señales cuando alguien necesita buscar más ayuda médica.

Cuatro etapas de la gripe H3N2

Etapa inicial (1er a 2do día)

Las etapas iniciales de la gripe H3N2 suelen aparecer repentinamente y sentirse bastante graves. Los síntomas pueden desarrollarse en cuestión de horas, incluyendo fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares y tos seca, explicó el Dr. Agathou. Muchas personas sienten que su cuerpo decae inmediatamente, acompañado de fatiga y dificultad para concentrarse.