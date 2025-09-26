¡Se ha demostrado que la comida MBG en West Java está llena de bacterias peligrosas!

Bandung, Viva – Programa de alimentación nutritiva gratuita (MBG) en West Java cosecha el centro de atención después de que los resultados de las pruebas de laboratorio muestran una grave contaminación de los alimentos servidos. De las 200 muestras recolectadas de varias escuelas y la cocina del proveedor MBG, la mayor parte se dio positivo por contaminado con bacterias de deterioro.

Los datos de la Oficina de Salud de Java Occidental junto con el Laboratorio de Salud Regional (Labkesda) señalaron que hasta ahora se han extendido 27 informes de envenenamiento en 12 distritos y ciudades que implementan el programa.

Los tipos de alimentos analizados incluyen arroz, verduras, carne, a Lotek. Todos ellos contienen contaminación microbiológica que son peligrosas si los estudiantes consumen directamente.

Jefe del Laboratorio de Salud Regional de Java Occidental (Labkesda), Ryan Bayusantika Ristandi Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

El jefe de Labkesda West Java, Ryan Bayusantika Ristandi, reveló que los resultados de la prueba microbiológica encontraron dos bacterias dañinas en la muestra de alimentos MBG.

«No solo eso, a partir de los resultados de las pruebas químicas, también encontró el contenido de nitrito de hasta un 8 por ciento. Esta cifra excede con creces el umbral seguro y tiene el potencial de causar graves problemas de salud, especialmente en los niños», dijo Ryan, cuando se reunió en el oeste de Java Labkesda, viernes (9/26/2025).

Ryan sospecha que la contaminación ocurre en el almacenamiento y procesamiento de alimentos que no están de acuerdo con el estándar. Hizo hincapié en la necesidad de una evaluación integral en cada etapa de distribución de alimentos.

«Fuertes sospechas, se produce contaminación debido al proceso de almacenamiento y procesamiento que no está de acuerdo con los estándares higiénicos. Recomendamos que el intérprete de cocción o el proveedor de alimentos tengan certificación especial para que no ocurran incidentes similares», explicó.

Además, Ryan enfatizó que este caso debe ser una advertencia sólida para los gobiernos locales y centrales. Según él, las buenas intenciones de proporcionar una ingesta nutricional para los estudiantes pueden convertirse en una amenaza grave si el sistema de distribución no se mejora. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)