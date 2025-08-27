Se fortalece, IHSG Rebotes optimistas en medio del debilitamiento del intercambio asiático

Yakarta, Viva – JCI abrió 5 puntos o 0.07 por ciento en el nivel de 7,911 en la apertura de la negociación el miércoles 27 de agosto de 2025.

Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, JCI todavía tiene el potencial rebote En el comercio de hoy.

«IHSG tiene el potencial de recuperarse hoy después de reequilibrar el MSCI ayer», dijo Fanny en su investigación diaria, miércoles 27 de agosto de 2025.

Ihsg Stock Board Ilustration.

Intercambio asiático debilitado En el comercio del martes. El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 0,97 por ciento, Hang Seng Hong Kong cayó 1.18 por ciento, Shanghai Composite cayó un 0,39 por ciento y Kospi de Corea del Sur cayó un 0,95 por ciento.

Mientras tanto, Taeex Taiwán aumentó un 0.11 por ciento y Kosdaq aumentó un 0.46 por ciento. Mientras tanto, el índice australiano ASX 200 cayó un 0,41 por ciento, los tiempos del Estrecho de FTSE cayeron un 0,30 por ciento y FTSE Malay KLCI corrigió 1.30 por ciento.

El mercado de Asia-Pacífico es un debilitamiento compacto después de la corrección en Wall Street, porque los inversores analizan los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre China.

Trump despidió al gobernador de la Fed, Lisa Cook el lunes por la noche en los Estados Unidos, según una carta sobre su cuenta social. Esto marca los pasos que nunca antes habían sucedido, y la escalada de ataques significativos contra la Fed.

Los inversores también consideraron que la reunión entre el Presidente de Corea del Sur y los Estados Unidos, relacionada con la mejora del marco del acuerdo comercial anunciado el mes pasado. Donde Trump estableció una tasa del 15 por ciento en las exportaciones de Corea del Sur a los Estados Unidos.

Además, Según los informes, Trump amenazó con imponer una tarifa de «200 por ciento o» como «a China, si no exportaban imanes terrestres rara vez a los Estados Unidos.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,850-7,880, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 7,940-7,980», dijo.