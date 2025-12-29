Se fortalece el desempeño comunicativo de la Dirección de Educación Religiosa Islámica; este es el tema más debatido por el público

Jacarta – Actuación comunicación Dirección Pública Educación religiosa islámica (PAI), Dirección General de Educación Islámica, Ministerio de Religión, muestra una tendencia que se fortalece durante el período del 23 de diciembre de 2024 al 23 de diciembre de 2025.

Esto se refleja en la alta exposición medios de comunicaciónel amplio alcance de la información y el predominio del sentimiento positivo en las conversaciones públicas en los medios en línea y las redes sociales.

Con base en los resultados del monitoreo de medios (monitoreo de medios) y análisis de conversaciones digitales (escucha social), la Dirección del PAI registró 229 menciones en diversos canales digitales. Estas menciones provinieron de medios online nacionales y locales, así como de diversas plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.

De este total, el alcance en las redes sociales alcanzó alrededor de 2,2 millones de cuentas únicas, con un nivel de participación pública de alrededor de 9.000 interacciones.

El Director General de Educación Islámica, Amien Suyitno, evaluó que este logro muestra la eficacia de la comunicación de la política de educación islámica, que es cada vez mejor y más centrada.

«Estos datos muestran que las políticas y programas de educación islámica son cada vez más conocidos, comprendidos y reciben una amplia atención por parte del público. Este es un indicador importante de que nuestros esfuerzos para construir una comunicación pública abierta y participativa van bien», dijo Suyitno en Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025.



Actuación de comunicación pública de la Dirección General de Educación Religiosa Islámica

Según Suyitno, la comunicación pública no es sólo transmitir información, sino también parte de la responsabilidad del gobierno de generar confianza y garantizar que las políticas tengan un impacto real en la sociedad.

«Situamos la comunicación como un instrumento estratégico para unir la política con las necesidades públicas. La información debe llegar íntegra, sin interrupciones y ser responsable», subrayó.

Los resultados del análisis de sentimiento muestran que más del 80 por ciento de las conversaciones públicas son positivas, mientras que el sentimiento negativo se encuentra en un rango muy pequeño y es incidental.

Este sentimiento positivo está relacionado en gran medida con los programas estratégicos de la Dirección de PAI, incluida la Formación Profesional de Profesores (PPG) de PAI, la Feria PAI 2025, el fortalecimiento de la alfabetización y las evaluaciones religiosas, así como varios programas para mejorar la calidad de las madrasas y la educación superior religiosa islámica.

El análisis de las emociones públicas también muestra el predominio de las emociones de aprecio y optimismo, sin ningún indicio de emociones negativas masivas, como el miedo o la resistencia. Esto indica la estabilidad de la reputación de la Dirección del PAI en la esfera pública.