Se formó el Comité de Aceleración de Desarrollo de Papúa para ayudar al Vicepresidente Gibran

Yakarta, Viva – El Ministro de Estado (Menesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi reveló la razón de la formación Comité Aceleración del desarrollo del papú. La formación es ayudar a acelerar Autonomía especial de Papúa.

Leer también: Prabowo envió un mensaje especial antes del partido de la vida y la muerte del equipo nacional indonesio



En Ley 21/2001 sobre la autonomía especial de Papua, la tarea ha sido obligatoria para la Agencia de Desarrollo Directivo de Desarrollo de Autonomía Especial de Papua (BP3OKP).

Dijo que, en la regulación, también explicó para ayudar a BP3OKP, se podría formar un comité.

Leer también: Palace revela los deberes del asistente especial del presidente para preparar el discurso de Prabowo





Prabowo instaló varias cifras en el Palacio del Estado Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

«De acuerdo con la Ley de Autonomía Especial, existe lo que se llama la Agencia de Desarrollo de Autonomía Especial de Papúa, la Agencia de Desarrollo de Autonomía, también existe para ayudar a esta agencia, se forma el Comité Ejecutivo», dijo Praseteto a los periodistas del Palacio Estatal, Yakarta, miércoles 8 de octubre de 2025.

Leer también: El palacio enfatizó que el jefe de la policía nacional nunca había presentado al equipo de reforma de la policía nacional hasta que Prabowo fue rechazado



BP3OKP está dirigido por el vicepresidente de la República de Indonesia, Gibrán Rakabuming Raka, que tiene la función de llevar a cabo sincronización, armonización, evaluación y coordinación de la aceleración del desarrollo e implementación de una autonomía especial en la región de Papua.

Prasetyo reveló que la formación del comité fue para ayudar a las tareas del BP3OKP. La inauguración se basó en el decreto presidencial de la República de Indonesia Número 110/P de 2025 sobre el nombramiento del Comité Ejecutivo para la aceleración del desarrollo de autonomía especial de Papua.

«Hoy, el presidente fue inaugurado por el presidente fue el presidente y miembro del comité ejecutivo que ayudaría a trabajar desde el organismo de dirección presidido por el vicepresidente», explicó.



Prabowo instaló varias cifras en el Palacio del Estado Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Los funcionarios que fueron nombrados basados ​​en el decreto presidencial, a saber:

1. Velix Vernando Wanggai, como presidente

2. John Wempi Wetipo, como miembro

3. Ignatius Yogo Triyono, como miembro

4. Paulus Waterpauw, como miembro

5. Rebekah Haluk, como miembro

6. Ali Hamdan Bogra, como miembros

7. Investigación del Jubileo Supremo de Gracia, como miembros

8. Yanni, como miembro

9. John Gluba Gebze, como miembro

10. Juharson Estrella Sihasale, como miembro