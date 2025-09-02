Se formarán el Consejo Laboral y la Fuerza de Tarea para los despidos, CSIS Wantan-Wanti no piensan que los empresarios son enemigos

Yakarta, Viva – El paso del gobierno para formar el Consejo Nacional de Bienestar Laboral (DKBN) fue bienvenido. Pero Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) Advertencia para que su existencia no cree una impresión como si se convierta en una herramienta de trabajadores para luchar contra los empresarios.

El investigador del Departamento de Economía de CSIS, Deni Friawan, dijo que las relaciones del trabajo y los empleadores deben verse como cooperación, no conflictos. Advirtió si Concejo Construido con una narrativa confrontativa, en realidad el riesgo de ampliar la brecha de diferencia que finalmente perjudica a todas las partes.

«Si forma el Consejo Laboral (DKBN), no importa, pero lo que hay que recordar es que no hay impresión de que este actor comercial sea un enemigo», dijo Deni en una información sobre los medios titulada Llamada de atención Desde las calles: nuestra prueba democrática y económica en Yakarta, martes 2 de septiembre de 2024.

Explicó que el problema principal del empleo en Indonesia no es solo un asunto salarios mínimo. Los otros registros también son la baja productividad laboral.

Refiriéndose a los datos de la Encuesta Nacional de la Fuerza Laboral (Sakernas), Deni ve a pesar de que el salario mínimo es relativamente bajo, solo alrededor del 36 por ciento de los trabajadores realmente lo entienden.

Demostración laboral en el parlamento indonesio Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

Mientras tanto, la baja productividad laboral también está influenciada por la falta de inversión en máquinas y tecnología. Factores como el alto interés de los préstamos y la incertidumbre legal hacen que los empresarios sean reacios a invertir, de modo que la productividad y los salarios son difíciles de alentar.

«El problema es por qué la inversión es baja en estas máquinas? No porque haya un gran superávit de nuestra fuerza laboral, sino también, por ejemplo, la tasa de interés es muy alta porque existe expulsión Como resultado de que el gobierno venda SBN (valores estatales), por ejemplo, porque existe incertidumbre legal y grandes riesgos comerciales «, explicó Deni.

Además, Deni explicó que el bienestar laboral no solo puede medirse por la cantidad de salario. El factor de costo debe recibir atención seria del gobierno.

Ilustración de trabajadores de la construcción.

«¿Puede el gobierno facilitar o ayudar a este costo de vida puede controlarse? Por ejemplo, a través del transporte adecuado, a través de asignaciones de salud y otros que sean adecuados para que el costo de vida de la comunidad o trabajadores se vuelva bajo, de modo que no sea necesario, por ejemplo, solicitar un alto aumento en los salarios que serán perjudiciales para la economía», agregó.

En la misma ocasión, el Director Ejecutivo de CSIS, Yose Rizal Damuri, también agregó que la formación del Consejo Nacional de Bienestar Laboral y la Prevención de los despidos de los despidos debe colocarse dentro de un marco de política laboral más integral.

«De hecho, esta política de empleo no solo está relacionada con los trabajadores existentes, sino también los trabajadores que aún no han ingresado a la economía. Por lo tanto, no solo vemos trabajadores, no solo vemos trabajadores, sino también cómo las condiciones de los solicitantes de empleo en este momento», agregó. (Hormiga)