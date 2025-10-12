Se finaliza el reparto de escaños de la NDA para las elecciones de Bihar; BJP y JD(U) obtienen 101 cada uno







el fallo Alianza Democrática Nacional (NDA) el domingo anunció el reparto de escaños para las elecciones de Bihar de 2025. Tanto el Partido Bharatiya Janata (BJP) como el Janata Dal (United) competirán por 101 escaños cada uno, mientras que el Partido Lok Janshakti (Ram Vilas) competirá por 29 escaños. El Rashtriya Lok Morcha (RLM) y el Hindustani Awam Morcha (HAM) obtuvieron seis escaños cada uno, informó la agencia de noticias ANI.

Los partidos de la NDA finalizaron la distribución de escaños mediante consenso mutuo, dijo el responsable del BJP de Bihar, Vinod Tawde, en una publicación en X.

“NDA organizada y dedicada… Para los próximos Elecciones a la Asamblea de BiharTodos los miembros de la familia NDA han completado la distribución de escaños mediante consenso mutuo en un ambiente cordial. Los líderes y trabajadores de todos los partidos de la NDA han acogido con alegría esta decisión. Todos los camaradas están resueltos a formar una vez más un gobierno de la NDA en Bihar”, escribió Tawde.

NDA organizado y dedicado… Para las próximas elecciones de la Asamblea de Bihar, todos los miembros de la familia NDA completaron la distribución de escaños de mutuo acuerdo en un ambiente cordial, que es el siguiente: BJP – 101 escaños

JDU – 101 escaños

LJP (Ram Vilas) – 29 escaños

RLMO – 06 plazas

Hum – 06 asientos Todas las partes de la NDA… – Fundación Vind (@TawdeVnod) 12 de octubre de 2025

Mientras tanto, el ministro de la Unión y jefe del LJP (Ram Vilas), Chirag Paswan, expresó su confianza en que la NDA retendrá el gobierno en el estado. «Bihar está listo: una vez más un gobierno de la NDA, esta vez con toda su fuerza junto a #BiharFirstBihariFirst». él tuiteó.

Ministro de la Unión, Dharmendra Pradhan y el jefe del RLM y miembro del Parlamento (MP) de Rajya Sabha, Upendra Kushwaha, también confirmaron la finalización del reparto de escaños en sus identificadores X.

El líder del JDU, Rajiv Ranjan Prasad, afirmó que bajo el liderazgo de Bihar CM Nitish Kumar, la NDA se dirige a una gran victoria.

El anuncio se produce tras intensas discusiones entre los aliados de la NDA desde la declaración de las fechas de las elecciones. Se celebró una reunión del Comité Electoral Central del BJP en Nueva Delhi en sábado. Asistieron el presidente del partido, JP Nadda, los ministros de la Unión, Amit Shah, Rajnath Singh, Nityanand Rai, Sarbananda Sonowal, Dharmendra Pradhan y altos líderes, incluido el ministro principal (CM) de Maharashtra, Devendra Fadnavis, el CM adjunto de Bihar, Samrat Choudhary, y el presidente del BJP de Bihar, Dilip Jaiswal. LJP (Ram Vilas) también llevó a cabo una reunión de la junta parlamentaria presidida por Chirag Paswan para finalizar el reparto de escaños.

Mientras tanto, el jefe de Rashtriya Janata Dal (RJD), Lalu Prasad Yadav, y su hijo Tejashwi llegaron a Delhi antes de las conversaciones con el miembro del Parlamento (MP) del Congreso, Rahul Gandhi, sobre el reparto de escaños de la oposición Mahagathbandhan, informó ANI. Los líderes del Congreso, Akhilesh Prasad Singh y Pawan Khera, dijeron que las discusiones están en curso y se esperan anuncios finales pronto.

Los otros partidos que competirán en las elecciones de Bihar de 2025 incluyen el Partido Comunista de la India (marxista-leninista), PCI, Partido Comunista de la India (marxista). El estado también verá la entrada del nuevo partido de Prashant Kishor, Jan Suraaj.

Las elecciones para la Asamblea de Bihar, de 243 escaños, se llevarán a cabo en dos fases: el 6 y el 11 de noviembre, y el conteo se llevará a cabo tres días después.

(Con entradas ANI)









Fuente