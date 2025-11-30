Se filtró el Huawei Pura X2, ¿será el flip más extraño?

VIVA – Huawei vuelve a calentar la competencia teléfono plegable antes de principios del próximo año. Después de sorprender con éxito al mercado con el Pura Huawei Pura X2. Las filtraciones iniciales que comienzan a circular en China indican que este dispositivo ha entrado en la etapa de desarrollo y está listo para ser lanzado antes de lo esperado.

Pura de primera generación Mientras que otras marcas utilizan la proporción de pantalla alargada típica de los teléfonos plegables modernos, Huawei opta por un enfoque radical con una pantalla vertical con una proporción de 16 a 10 cuando se abre.

El resultado es una tapa que es más ancha, se siente como una mini tableta cuando se usa y brinda una experiencia visual nueva a pesar del mismo diseño de tapa.

La elección del diseño, considerada excéntrica, fue acogida positivamente por el mercado. No es de extrañar que los últimos rumores digan que Huawei lanzará el Pura X2 en el primer trimestre de 2025, posiblemente entre enero y marzo. Si esta noticia es cierta, entonces el Pura X2 tiene la oportunidad de convertirse en uno de los dispositivos plegable su lanzamiento como muy pronto el próximo año.

Fuentes filtradas en China revelan que el Huawei Pura Aunque no hay detalles oficiales sobre las mejoras de rendimiento, se cree que el Kirin 9030 ofrece una mejor eficiencia, capacidades de IA más rápidas, así como una cámara y un soporte de conectividad más óptimos.

Para otras especificaciones, no se han confirmado detalles adicionales. Desde el diseño de la bisagra, el tamaño de la pantalla, la resistencia al plegado hasta las capacidades de la cámara, todo sigue oculto. Sin embargo, si observamos la estrategia de Huawei en los últimos lanzamientos, Pura

Con una competencia cada vez más dura por los productos plegables en los mercados asiático y europeo, la presencia del Pura X2 seguramente será un momento importante para Huawei. Además, la tendencia de los teléfonos plegables está volviendo a aumentar gracias a las innovaciones de diseño y pantalla cada vez más atrevidas de varios grandes fabricantes. Huawei podría tomar la delantera si el Pura X2 ofrece mejoras significativas con respecto a su predecesor.