Se filtró el audio de la policía de Mark Sánchez: nueva información revelada

Jubilado Jets de Nueva York mariscal de campo Mark Sánchez, la quinta selección general En el Draft de la NFL 2009 que más tarde se convirtió en un comentarista de Fox Sports, fue hospitalizado después de que, según los informes, sufrieron heridas de arma blanca la madrugada del sábado en Indianápolis. Luego, en un extraño giro, el padre casado de 38 años era arrestado mientras yacía en una cama de hospitalacusado de «sospecha de batería con lesiones, entrada ilegal de un vehículo motorizado e intoxicación pública».

Si bien una imagen completa del incidente confuso aún no ha surgido, se completaron nuevos detalles el sábado por la noche cuando una grabación de audio de un despachador de la policía que se comunica con los oficiales que llegaron a la escena del aparente apuñalamiento filtrado al sitio de noticias y chismes de celebridades TMZ.

Según los informes, el incidente tuvo lugar fuera de un establecimiento conocido como Loughmiller’s Pub & Eatery en 301 West Washington Street en Indianápolis. En la grabación de audio, la policía Ordene un bar para que esté «bloqueado».

Cámaras de seguridad ‘buenas’ ubicadas, video no lanzado

Se escucha a los oficiales recibir instrucciones para localizar cualquier cámaras de seguridad cercanas que pudieran haber grabado todo o parte de lo que era Reportado por Wxin Fox 59 en Indianápolis como un altercado violento entre Sánchez y un conductor de entrega de alimentos.

«Un hombre en la llamada le dice al grupo que necesitan bloquear el bar donde ocurrió el incidente … con las órdenes de tratarlo como una escena del crimen, nadie dentro o fuera», TMZ reportado. «Luego dicen que hay buenas cámaras en el callejón cerca de donde ocurrió el incidente».

Si esas «buenas cámaras» revelaron, de hecho, un video del incidente o cualquier evento antes o después, esos detalles no se han hecho públicos.

Informe: Sánchez ‘no cooperativa’ con los agentes de policía

«Según la narrativa de la policía que recibimos de las fuentes, Sánchez no cooperó con la policía cuando llegaron por primera vez a la escena», escribió Angela Ganote de WXIN News en su cuenta de redes sociales. «Otro hombre que figuraba como víctima en el informe de la policía le dijo a la policía que estaba entregando comida cuando Sánchez le dijo que necesitaba mudarse y no podía estacionar dónde estaba. Ese hombre dijo a la policía que Sánchez comenzó a amenazar y seguirlo y luego lo atacó».

Según el informe proporcionado por Ganote, basado en la cuenta policial, el conductor de entrega, cuyo nombre no ha sido revelado, intentó luchar contra Sánchez con Spray Pepper. Pero el ex mariscal de campo destacado de la USC no fue disuadido.

«Fue en ese momento [the delivery driver] se defendió con un cuchillo «, informó Ganote, y agregó que, según la cuenta policial, el individuo sufrió» una lesión significativa en la cara «.

Sánchez reemplazó en Fox Broadcast por Brady Quinn

En el audio de la policía, según el TMZ Cuenta de su contenido, «Alguien dice que cree que dos personas han sido apuñaladas, lo que se alinea con lo que la policía finalmente dijo, porque revelaron el sábado que una persona involucrada sufrió heridas de arma blanca mientras que la otra fue tratada».

El informe del sitio describió la respuesta de la policía al encuentro casi importante como «grande».

El jefe de policía de Indianápolis, Chris Bailey, elogió la «profesionalismo» de los oficiales en la escena.

En la grabación, los oficiales dicen que la víctima de apuñalamiento, es decir, Sánchez, parecía estar en estado crítico, pero luego fue incluido como «estable» en un hospital cercano.

Sánchez estaba en la ciudad para servir en el equipo de transmisión de Fox para el partido del domingo entre los Indianapolis Colts y las visitas Las Vegas Raiders. Michael McCarthy de Deportes de oficina principal informó que Sánchez ahora será reemplazado en la transmisión por Emariscal de campo de X-NFL Brady Quinnanteriormente de Notre Dame, los Cleveland Browns y Jefes de Kansas City.