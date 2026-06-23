Se filtraron los colores y opciones de almacenamiento del Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra y Flip8

Según se informa, Samsung celebrará su próximo evento Unpacked en Londres el 22 de julio, donde se espera que presente el Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra y Galaxy Z Flip8, junto con el Galaxy Watch Ultra 2 y el Galaxy Watch9.

La nueva filtración de hoy nos brinda detalles sobre el color y las opciones de almacenamiento del teléfono. Fold8, que supuestamente es el más ancho, estará disponible en colores Crema, Grafito, Lavanda y Pistacho, con 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento.

Unidades clonadas de Samsung Galaxy Z Fold8 (izquierda) y Galaxy Z Fold8 Ultra (derecha).

El Fold8 Ultra, por otro lado, se ofrecerá en colores Cream, Graphite, Green Shadow y Violet Shadow, con 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento. Según se informa, el Ultra es el sucesor del Galaxy Z Fold7 del año pasado.

Por último, tenemos el Flip8, que viene en crema, grafito, menta y rosa, con 256 GB y 512 GB de almacenamiento. Según filtraciones anteriores, Flip8 utilizará el chipset Exynos 2600 en algunos mercados. También debe tener una apariencia sin arrugas y bisagras nuevas. Se espera que ambos modelos Fold8 funcionen con el SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5.

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