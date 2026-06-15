Se filtran las especificaciones principales del Oppo Find X10 Pro

El Oppo Find Según nuevos rumores, el dispositivo funcionará con el próximo SoC MediaTek Dimensity 9600, que se construirá mediante un proceso avanzado de 2 nm.

El teléfono tendrá una pantalla LTPO OLED de 6,78 pulgadas de Tianma con resolución “1,5K”, biseles simétricos estrechos y grandes esquinas redondeadas. En la parte trasera habrá una cámara principal de 200MP con un sensor Samsung ISOCELL HPC tipo 1/1.3, una cámara teleobjetivo de 200MP y un sensor multiespectral de 3MP. Por supuesto, también estará presente una cámara ultra ancha, pero no se menciona en esta filtración.

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El hallazgo Dado que estas son las especificaciones que se rumorean, no olvides subestimarlas. Dado que todavía faltan unos tres meses para su lanzamiento, no hay duda de que el Find X10 Pro pronto será objeto de más filtraciones y rumores. Manténganse al tanto.

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