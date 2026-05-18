Se filtran las especificaciones de OnePlus Ace 7, incluida una frecuencia de actualización de pantalla loca

OnePlus lanzó el Ace 6 en octubre del año pasado y ahora la marca ya está trabajando arduamente en su sucesor. Según Digital Chat Station en Weibo, el Ace 7 se encuentra actualmente en la etapa de muestra de ingeniería.

El OnePlus Ace 7 supuestamente funciona con el SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 y viene con una pantalla de 6,78 pulgadas con resolución «1,5K». La frecuencia de actualización aún no se ha decidido, aunque parece ser de al menos 185 Hz, pero en realidad podría ser de hasta 240 Hz.

OnePlus Ace 6

Lo que mantiene las luces encendidas es una batería de 9000 mAh con soporte para carga rápida por cable de 100 W. Anteriormente se rumoreaba que el Ace 7 tenía un ventilador de enfriamiento activo, y esto todavía está en la fase de prueba, pero no parece estar resuelto al 100%.

En cualquier caso, si el Ace 7 sale en octubre como su predecesor, entonces ciertamente hay mucho tiempo para que escuchemos más filtraciones y rumores al respecto, así que estad atentos.

Fuente (en chino)