Se filtra el probable regreso de los Chiefs Josh Simmons a medida que continúa la ausencia

Jefes de Kansas City el liniero ofensivo novato Josh Simmons, el selección de primera ronda del equipo este año, ha estado desaparecido del equipo desde el 12 de octubre, cuando supuestamente dejó el equipo poco antes del partido contra los Detroit Lions y regresó a California.

El viernes, sin embargo, Nate Taylor, experto de los Chiefs de ESPN dio el primer indicio de que existe un cronograma real para el regreso de Simmons al equipo.

Las razones exactas de la ausencia de Simmons no se han explicado, presumiblemente por el deseo del equipo de mantener la privacidad de Simmons. El jueves, El entrenador Andy Reid dijo que Simmons era «cuidar de la familia».

Las fuentes dicen que se espera que Simmons regrese ‘en unas pocas semanas’

Simmons volvió a perderse la práctica el viernes. Mientras el antiguo estado de Ohio Este destacado jugador no ha sido descartado, hasta el viernes, de la lista de los Chiefs. partido del lunes por la noche contra el Comandantes de Washington en el estadio Arrowhead, un estudio reciente encontró que los jugadores de la NFL que se han perdido todas las prácticas en una semana determinada tienen sólo un tres por ciento de posibilidades de jugar en el partido de esa semana.

En otras palabras, sería extremadamente sorprendente que Simmons no se perdiera su tercer partido consecutivo.

Pero en su informe del viernes en ESPN.comTaylor escribió que sus fuentes le dijeron que «se espera que Simmons se reincorpore al equipo en unas pocas semanas».

Taylor continuó informando que «un momento lógico para que Simmons regrese a los Chiefs podría ser a principios de noviembre durante la semana de descanso del equipo».

Quedan preguntas sin respuesta

La semana de descanso de los Chiefs cae en la Semana 9, la semana después del partido del 2 de noviembre contra su rival. billetes de búfalo en Orchard Park, y su regreso de la Semana 11 cuando viajen a Mile High City para enfrentarse a los Denver Broncos el 16 de noviembre.

Reid no proporcionó ninguna actualización nueva sobre Simmons el viernes. Pero en su declaración del jueves dijo que «ha habido comunicación. No voy a entrar en detalles. Todo es positivo. No es una situación negativa».

Pero el veterano técnico de 27 años no explicó cómo Simmons pudo mantenerse alejado del equipo durante más de dos semanas, perdiéndose lo que resultarán ser al menos tres partidos, por una situación en la que “todo es positivo”.

Reid tampoco dio ningún indicio de un plazo para que Simmons regrese al equipo. Hasta el viernes, solo Taylor ha informado esa información, pero basándose únicamente en una filtración de «fuentes».

La perspectiva pasa de «sombría» a «positiva»

“Desde que los Chiefs derrotaron a los Detroit Lions el 12 de octubre”, relató Taylor, “Simmons ha estado alejado del equipo, perdiéndose las últimas dos semanas de prácticas por una ‘situación familiar’. No se espera que Simmons esté disponible para el partido del lunes por la noche contra los Washington Commanders”.

El 14 de octubre, pocos días después de que Simmons dejara los Chiefs, Taylor había informado que La situación del novato era “extremadamente grave” y que su “resultado” sería “quizás desalentador”.

Ahora, 10 días después, parece que la perspectiva sobre lo que sea que esté enfrentando Simmons ha cambiado considerablemente, según la actualización «positiva» de Reid el jueves y el informe de Taylor del viernes que sugiere que el regreso de Simmons era, si no inminente, entonces esperado en aproximadamente dos semanas.

El guardia ofensivo Trey Smith, que sufre espasmos en la espalda, Tampoco practicó para los Chiefs. el viernes, reduciendo la probabilidad de que juegue contra los Commanders el lunes.