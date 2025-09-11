Se examinaron cuatro miembros de Cirebon DPRD relacionados con la supuesta corrupción de RP26 mil millones

Cirebon, Viva – Cuatro miembros de DPRD se someten a un examen como testigos en un caso de presunta corrupción en la construcción del edificio de la Secretaría Regional (SETDA), en la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Cirebon (Kujari), West Java, jueves (11/9/2025).

Este paso se llevó a cabo para profundizar el proceso de investigación de casos que se estimaron para dañar las finanzas estatales hasta Rp26 mil millones. El caso había arrastrado previamente al ex alcalde de Cirebon, Nashrudin Azis, quien fue nombrado sospechoso por Kejari el lunes por la tarde la semana pasada.



Ilustración de Rupiah.

Jefe de la Sección de Inteligencia de Cirebon Kejari, Slamet Haryadi, confirmó la citación. Mencionó que los cuatro nombres examinados consistieron en dos miembros activos de DPRD, a saber, M. Handarujati y Agung Sukirno, así como dos ex legisladores, el Dr. Dodi y Dani Mardani. Todo sigue siendo un testigo.

«Si los sospechosos abren sus votos, es posible que otras partes sospechosas de estar involucradas en este caso también sean responsables», dijo Slamet.

La oficina del fiscal asegura que el proceso de investigación no se detenga en este momento. El plan, la próxima semana, el equipo de investigación realizará nuevamente un examen de siete sospechosos que ya han sido detenidos en el Centro de Detención de Cirebon. (Azizi Erfan/Tvone/Cirebon)