Se examinaron 10 testigos relacionados con la muerte de los estudiantes de Amikom durante una manifestación en la sede de la policía de bricolaje

YogyakartaVIVA – El sector profesional y de seguridad (PROPAM) de la región especial de Yogyakarta (DIA) examinó a 10 testigos relacionados con el caso de la muerte alumno Universidad Amikom Yogyakarta Rheza Sendy Pratama después de la acción alrededor de la sede de la policía de bricolaje, domingo 31 de agosto de 2025.

El jefe de relaciones públicas del comisionado de policía regional de bricolaje Ihsan en una declaración escrita en Yogyakarta dijo el martes que desde el lunes 1 de septiembre, ProPam había solicitado la declaración de ocho testigos.

«El martes 2 de septiembre de 2025, hubo dos testigos que también habían sido interrogados. Por lo tanto, se había interrogado un total de 10 testigos», dijo Ihsan.



Amikom Yogyakarta Estudiante, Rheza Sendy Pratama Dio

Según IHSAN, la investigación interna fue una forma de compromiso con la Policía Regional de Yogyakarta para hacer un seguimiento de los eventos que mataron a Rheza.

Se aseguró de que la Policía Regional de Yogyakarta manejaría el evento profesionalmente, procesal y transparentemente.

ProPam Polda Diy sigue continuando profundizándose y llamará a otros testigos necesarios.

«Este proceso de investigación continuará, por supuesto, y transmitiremos cada desarrollo de ‘actualización’ a la comunidad», dijo Ihsan.

Anteriormente, el foro de bricolaje BEM a través de su cuenta oficial de Instagram escribió que Rheza había participado en una manifestación en Yogyakarta el domingo 31 de agosto de 2025.

Además, un video que grabó supuestamente la figura de Rheza montando una motocicleta cuando la acción alrededor de la Mapolda de bricolaje circulaba en las redes sociales.

El presidente de BEM AMIKOM YOGYAKARTA AFRIANSYAH cree que la figura en la grabación es Rheza que se refiere al tipo de moto que estaba montado y la declaración de sus compañeros de clase.

«Así es, fue la víctima que vimos en el video, que la víctima se quedó atrás cuando las autoridades arrojaron gases lacrimógenos, y tal vez el incidente ocurrió en ese momento.

Por otro lado, el Amikom Yogyakarta declaró que exploraría más sobre la muerte de Rheza.

El subdirector III para asuntos estudiantiles, Amikom Yogyakarta Ahmad Fauzi, dijo que su partido todavía estaba recopilando información del hospital y sus colegas del fallecido, y esperaba que la policía proporcionara una explicación completa de los eventos que ocurrieron. (Hormiga)