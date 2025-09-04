Se examina a un asesino en un psicodrama de la vida real

Cuando los detalles de un asesinato son tan espeluznantes como en Leonardo di Costanza «ELISA«, Que se refiere a una joven condenada por secuestrar a su propia hermana, mantenerla bajo sedación durante días y finalmente estrangularla y prender fuego a su cuerpo, la tentación de volverse sensacionalista en su recuento debe ser fuerte. Permanezca, es en la medida en que un poco de sensacionalismo podría haber sido bienvenido.

Tratando menos con los factores externos, y potencialmente más dinámicos, que hicieron una asesina con una joven de 25 años ordinaria, y más con los cambios incrementales dentro de su psicología 10 años en su posterior sentencia de prisión de 20 años «Elisa» es una versión inusual del verdadero género del crimen. En lugar de un whodunnit (sabemos que desde el principio), o un whydunnit, como los motivos del protagonista son rápidamente evidentes para todos menos a ella misma, esta es una iteración mucho más raramente de una forma que es que no sean. Y tal vez también sea una demostración de por qué ese subgénero realmente no ha despegado.

Inspirándose en un ensayo de los criminólogos Adolfo Ceretti y Lorenzo Natali, no es sorprendente que el personaje más sintigsamente comprensivo de la pantalla (coescrita por Di Costanza, Bruno Oliviero y Valia Santella) sean él mismo como un profesor de Roschdy Criminólogo. Alaoui está visitando una prisión suiza de seguridad mínima de pensamiento a futuro para dar algunas conferencias sobre psicología criminal, con la promesa de que, a cambio, puede entrevistar a algunos de los reclusos para ayudar con su investigación. En una conferencia temprana de Alaoui, un miembro silencioso de la audiencia parece inusualmente intencional en sus palabras. Ella es Elisa, interpretada por Barbara Ronchi, quien aporta una dignidad dolorida a un papel difícil que requiere que la mayor parte de la acción de la película ocurra en el surco de su frente y la luz parpadeante en sus ojos.

Elisa está a la mitad de su sentencia por el asesinato de su hermana. De ninguna manera está protestando por su inocencia, pero ha reclamado un caso de amnesia parcial y no puede recordar el evento con ninguna claridad, y mucho menos su razonamiento detrás de él. Poco a poco, un poco demasiado gradualmente, en el transcurso de sus sesiones individuales con Alaoui, ese bloqueo se afloja para que su pérdida de memoria y su excusa de «ajuste de ira» parezcan en el mejor de los casos, inadecuados y en el peor de los intentos calculados de autopotección psicológica a través de la autodecepción. Sus relaciones familiares cargadas, más que ver con su madre no amorosa (Monica Codena), su padre indulgente (Diego Ribon) y su hermano autónomo Franck (Marco Brinzi) que con su hermana realmente condenada Katia (Roberta da Soller) nos revelan progresivamente en una serie de retrocesos a los meses y semanas que conducen hasta «el incidente». «Creo que deberíamos comenzar a llamarlo ‘el asesinato’, ¿no?» Alaoui sugiere suavemente cuando comienza a progresar.

Su padre la visita sin fallar dos veces por semana, y se sientan acompañablemente en los terrenos que se bocan en sándwiches o el ñoquis Elisa ha hecho una receta medio recordada de la de su madre. Es solo más tarde aprendemos lo que le ha costado su lealtad: su esposa, ahora fallecida, nunca lo acompañó y su hijo lo ha eliminado por completo de su vida. Sin embargo, aparte del padre, el personaje de apoyo más memorable aquí podría ser la prisión en sí. Es una instalación tan bien situada y tan progresiva: Elisa trabaja en un pequeño café que vende muffins y cruasanes caseros; El personal es amable y preocupado por el bienestar de sus cargos; Dentro del complejo boscoso y agradablemente nevado, todos son libres de ir y venir, para que pueda hacer que mires a tu propia hermana por poco y te preguntes cuán apegado estás con ella.

La película indudablemente comparte los valores progresivos de la institución, incluido el impulso de respetar a todos los lados del debate en torno a la rehabilitación y la ciencia de la criminología: las preocupaciones recurrentes por Di Costanza, cuya última película «Ariaferma» protagonizada por Tony Servillo, se colocó en una prisión de hombres aislada. Se deduce entonces, que en la única desviación de su enfoque concentrado en ELISA, otro aspecto de ese tema se presenta en la forma de la madre (Valeria Golino) de un hijo asesinado que aparece en las conferencias de Alaoui. Más tarde, ella lo confronta en persona para entender por qué considera que es importante buscar la humanidad de aquellos que perpetran crímenes aparentemente inhumanos. Sin embargo, este desvío del evento principal no es particularmente esclarecedor, y es irónico que un intento de equilibrio temático termine desequilibrando la narración de cuentos que de otra manera está tan contenida en esas escenas de dos acompañantes entre Elisa y Alaoui que casi se siente como «Elisa», como una película, es un instinto directo. Quizás podría haber vivido más naturalmente como una obra de teatro.

No menospreciar la contribución del director de fotografía regular de Sorrentino, Luca Bigazzi, con quien DiCostanza se reúne aquí, y quien le da a un rico brillo de las cabañas ajustadas y espartanas y los espacios compartidos de la prisión, incluso si solo hay tantos, lo que puede hacer las tendencias de disparos de disparos de los dialogados, el bosque, los altos de los dialogados, incluso los grandes, los altos de Wheaden. Del mismo modo, las composiciones discretamente tristes de Giorgio Matteo y el puntaje de Aki Oliviero son cortésmente sobre la periferia de la (in) acción, con cuidado de no entrometerse.

No importa cuán elegante sea la presentación, la película no puede escapar de los confines de sus propios procesos de pensamiento cuidadosos, como su protagonista plagada de culpa puede evitar que se encuentre con ella misma donde quiera que vaya. Como resultado, esta es una película más pequeña y menos apasionante de lo que podría haber sido, pero tal vez ese sea el punto. Contrariamente a la idea, prevalente en las narrativas de crímenes verdaderos e incluso en ficciones intrincadas como «anatomía de una caída», que matar es por naturaleza fascinante, y cometer tal crimen podría expandirse de alguna manera su sentido de sí mismo porque la mayoría de la gente nunca se acementaría, la lógica sometida, nevada, muy pequeña «.