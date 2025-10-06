Se evaluará la construcción de todos los internados islámicos en Indonesia, el ministro Dody Sorot.

Yakarta, Viva – El Ministro de Obras Públicas (PU) Dydy Hanggodo afirmó que su partido inmediatamente llevó a cabo la instrucción del presidente Prabowo Subianto, de modo que el colapso del edificio de tres primeros en el internado islámico o Pone Al Khoziny no volvió a suceder.

Afirmó que las evaluaciones integrales se llevarán a cabo en aspectos construcción Todos los edificios islámicos de internado (PONPE) en Indonesia.

«Todos los internados islámicos serán evaluación Según la dirección del presidente Prabowo Subianto, «Doydy dijo mientras visitaba el puesto de equipo de rescate combinado del colapso del Al Khoziny Sidoarjo Islamic Boarding School, East Java, lunes 6 de octubre de 2025.

El edificio en Al Khoziny Sidoarjo Ponpes se derrumbó el lunes (29/9)

Dijo que el Ministerio de Obras Públicas cooperará con todas las partes relacionadas, como el Ministerio de Religión, el Ministerio de Asuntos Interiores, al gobierno local para realizar la evaluación. Esto es para garantizar que dos cosas principales, a saber, la implementación de la construcción islámica de internado en toda Indonesia se lleva a cabo de acuerdo con las reglas y las seguras.

Pero en este momento, según él, la principal preocupación de todas las partes en este momento era salvar a las víctimas y evacuar a las víctimas que todavía estaban afectadas por las ruinas del edificio. «Todos serán evaluados después de que todo el proceso de evacuación se declare completo», dijo.

Como se sabe, de los últimos datos sobre la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) el lunes (6/10) a las 19:00, hubo 63 víctimas murieron con seis de ellas como parte de cuerpo incompleto.

De las 167 víctimas que fueron evacuadas con éxito, 104 personas fueron declaradas sobrevividas, mientras que según los resultados de la revisión rápida, las autoridades predicen que todavía hay alrededor de 10 víctimas enterradas en ruinas y todavía están en el proceso de búsqueda. (Hormiga)

