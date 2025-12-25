Se estrella un helicóptero en el monte Kilimanjaro en Tanzania y mueren cinco personas

Dar es Salaam, EN VIVO – A helicóptero cayó en el monte Kilimanjaro, Tanzaniael miércoles por la noche, matando a cinco personas. Este trágico incidente ocurrió en la montaña más alta de África, precisamente en una de las rutas turísticas de escalada más populares.

Lea también: Prabowo garantiza que la distribución de ayuda para casos de desastre ya no será desechada desde Helkopters



Reportado ABC NoticiasEl jueves 25 de diciembre de 2025, la policía dijo que el helicóptero estaba realizando una misión de rescate para evacuar a un paciente de una zona montañosa.

Entre los muertos se encuentran dos extranjeros que fueron recogidos anteriormente durante la evacuación médica. Además, también murieron un médico local, un guía turístico y un piloto de helicóptero.

Lea también: Se despliegan tres helicópteros para comprobar la salud de los refugiados en Sumatra y prevenir diarreas y enfermedades de la piel



El accidente se produjo en la zona comprendida entre el campamento de Barafu y el pico Kibo, a una altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este lugar es conocido como una ruta crucial para los escaladores que desean alcanzar la cima del Kilimanjaro.

El pico Kilimanjaro es también el pico más alto de África, con una altura de 5.895 metros sobre el nivel del mar.

Lea también: Momento emocionante: Helicóptero de la policía que volaba a baja altura lanzó con éxito ayuda a Aceh Tamiang



El comandante de la policía regional del Kilimanjaro, Simon Maigwa, dijo que el helicóptero pertenecía a la compañía Kilimanjaro Aviation, que proporciona servicios de evacuación médica y otros vuelos. Hasta el momento, la empresa no ha proporcionado un comunicado oficial sobre el incidente.

La policía declaró que se proporcionaría más información una vez que se completara el proceso inicial de recopilación de datos. Mientras tanto, la Autoridad de Aviación Civil de Tanzania confirmó el jueves que se ha iniciado una investigación de acuerdo con las normas internacionales de seguridad aérea para revelar la cronología y las causas del accidente.

Los accidentes de avión en el monte Kilimanjaro son relativamente raros. El último incidente de este tipo se registró en noviembre de 2008, cuando un accidente aéreo mató a cuatro personas.