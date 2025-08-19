Se estima que los resultados de la prueba de ADN Ridwan Kamil-Lisa Mariana están disponibles, el público está nervioso esperando las respuestas

Yakarta, Viva – Misterio sobre el estado de un niño famoso Lisa Mariana quien arrastró el nombre del ex gobernador de West Java Ridwan Kamil Inmediatamente encuentre un punto brillante. Resultados Tes ADN Se espera que el tan esperado salga esta semana.

Muslim Jaya como asesor legal de RK reveló que el proceso en el laboratorio todavía está funcionando. «(El resultado) no ha salido, tal vez esta semana», dijo Muslim a los periodistas el martes 19 de agosto de 2025.

Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Aun así, no pudo confirmar cómo el mecanismo para entregar los resultados. Según él, podría ser que la investigación criminal nuevamente convocó al abogado de ambas partes. «No conozcas el mecanismo, pero podría ser así», dijo.

Se sabe que Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana por cargos de difamación el 11 de abril de 2025. El informe fue recibido por la Policía de Investigación Criminal y registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo informado es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 48 Párrafo (1), (2) JO Artículo 32 Párrafo (1), (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo Artículo 27a de la ley (Ley) Número 1 de 2024 Con respecto a la información y la tecnología electrónica (ITE).

La investigación de este caso fue llevada a cabo por la Dirección de la Ley Penal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Anteriormente, la noticia del asunto del ex gobernador de West Java estaba sobresaliendo después de que Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.