Se estima que el impacto de la economía MotoGP Mandalika 2025 alcanza Rp 4.8 billones de billones

Yakarta, Viva – El gobierno reveló que el impacto economía De la implementación Motogp Indonesia en el circuito MandalikaCentral Lombok Regency, West Nusa Tenggara, del 3 al 5 de octubre de 2025, se estima que alcanza Rp4.8 billones.

El Viceministro de Turismo Ni Luh Enik Ermawati reveló que esto se puede ver desde el hotel, el alojamiento, especialmente el transporte completo. De hecho, la ruta de la aerolínea de Garuda Indonesia en Yakarta-Lombok para aumentar la frecuencia del vuelo.

«Esto es sorprendente, porque lo que también veo, hoteles aquí, completos. De hecho, tengo un equipo difícil de encontrar un hotel. Pero, afortunadamente tenemos un Lombok Poltekpar, le pregunté al director porque teníamos un hotel allí lleno», dijo al margen de revisar ITDC Fomed UMKM en el circuito de Mandalika, NTB, el domingo 5, 2025.

De hecho, dijo, los empleados de Leshurney de Bali tuvieron que tomar un barco de cruce para llegar a Lombok debido al transporte aéreo completo del impacto de la implementación del MotoGP en el circuito de Mandalika.

«Significa que hay un gran interés de la comunidad y los turistas hacia MotoGP Mandalika, de modo que el efecto multiplicador es extraordinario. Se estima que alrededor de Rp4.8 billones es la facturación del dinero que ocurrió durante la implementación de MotoGP en Mandalika», explicó.

BRI admite MotoGP Mandalika 2025

Ni Luh Puspa evaluó que la implementación general de MotoGP Indonesia 2025 fue la mejor de la implementación anterior de MotoGP ya que el campeonato de motocicletas más prestigioso del mundo se celebró por primera vez en Mandalika en hace 2022.

«De hecho, surgen algunas notas. Pero creo que esto es mucho mejor que el primer y segundo tapete. El registro es nuestro material de evaluación para el próximo MotoGP, por lo que se vuelve aún mejor y que el impacto aumentará nuevamente no solo el turismo en términos de la cantidad de visitas, sino que el lado local de la comunidad de la comunidad también está aumentando», dijo. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=cuskxr25w8w