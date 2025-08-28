Se estima que el anillo de compromiso de Taylor Swift de Travis Kelce vale hasta Rp80 mil millones

VIVA – Las buenas noticias provienen de parejas de celebridades Taylor Swift Y Travis Kelce. El 26 de agosto de 2025, ambos anunciaron el compromiso a través de las cargas de Instagram con un concepto romántico de sesión de fotos llena de flores. Pero la atención más robadora es el lujoso anillo de compromiso que adorna el dedo anular de Taylor Swift.

Leer también: Taylor Swift y Travis Kelce Fiance: ¡Su profesor de inglés y su maestro de deportes se casarán!



El anillo no es solo joyas ordinarias. Según los expertos, el anillo diseñado específicamente para Taylor puede valer entre 3.5 y 5 millones de dólares estadounidenses o equivalente a más de RP80 mil millones, según lo informado por las personas. No es sorprendente que el anillo antiguo con diamantes raros sea ahora un tema candente entre los fanáticos y los amantes de la joyería. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Taylor Swift y Travis Kelce Fiance

Leer también: ¡Horrificado! Encontré una pieza de cuerpo humano cerca de la casa de Taylor Swift



Travis Kelce, una estrella de la NFL de 35 años, diseñó el anillo con Lubeck afines de Artifex Fine Jewelry. Elegió el diseño de diamantes de corte brillante de la vieja mina con oro amarillo envuelto. Se sabe que este tipo de diamante antiguo es muy raro porque está cortado con técnicas antiguas, lo que hace que cada piedra tenga un carácter único.

Según Hannah Florman, diseñadora de joyas de lujo, los diamantes en el anillo de Taylor pueden alcanzar 8 quilates. «Las antigüedades de alto color son extremadamente raras», dijo. Es decir, los diamantes antiguos con alta calidad de color son casi imposibles de encontrar, por lo que el precio por quilate es mucho más caro.

Leer también: Enemigo mortal, Donald Trump abiertamente Taylor Swift frente a muchas personas



Ann Grimmett de Jared Jewelers también transmitió lo mismo. Estimó que el tamaño del diamante principal estaba en el rango de 7 a 9 quilates con un corte de cojín de corte, más una piedra en forma de medio mes a su lado. Según él, este anillo puede valer entre 250 mil a 500 mil dólares estadounidenses, aunque muchos otros expertos creen que el precio es mucho más alto.



El valor fantástico de Taylor Swift y Travis Kelce

Neil Dutta de los diamantes angelicales califica el estilo del anillo inspirado en joyas antiguas, mientras que la tendencia actual, especialmente con el uso de oro amarillo que da una impresión cálida y romántica. Estima que el precio alcanza de 1.3 a 1.5 millones de dólares estadounidenses.

Mientras tanto, Jillian Sassone, fundadora de Marrow Fine, enfatizó que la singularidad de los diamantes antiguos hizo de los anillos de Taylor realmente el único en el mundo. Según él, este anillo irradia una impresión clásica y sin esfuerzo, muy adecuada para el personaje de Taylor Swift.

Sin embargo, la estimación más alta provino de George Khalife alias George el joyero. Sospechaba que el diamante podía acercarse a 20 quilates con un valor fantástico entre 3.5 y 5 millones de dólares estadounidenses. Según él, «el anillo parece tener una larga historia! Los viejos diamantes de la mina son raros y difíciles de obtener …»

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó a estar en el centro de atención desde julio de 2023, cuando Kelce vio el concierto de Eras Tour en el Estadio Arrowhead. En ese momento no había podido dar un brazalete especial con su número de teléfono a Taylor. Pero unos meses más tarde, Swift sorprendió al público al asistir al partido de Kansas City Chiefs, apoyando a Kelce directamente desde el Tribune.

Desde entonces, los dos a menudo aparecen juntos hasta que finalmente salen oficialmente. Swift incluso apareció en el nuevo podcast de Kelce Heights and Brother, quien estableció un récord mundial como el más podcast con la mayor cantidad de audiencia en YouTube simultáneamente.

En el podcast, Swift llamó a Kelce como sincero, natural y capaz de hacerle reír con cosas simples. Describió a su novia como «Vibe Booster» para todos los que lo rodean.