Se están redactando nuevamente las normas gubernamentales que regulan si la policía puede desempeñar cargos civiles, publicadas a finales de enero de 2026.

Jacarta – El Ministro Coordinador (Menko) de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Penitenciaría, Yusril Ihza Mahendra, dijo que el gobierno se está preparando actualmente. Regulaciones gubernamentales (PP) para resolver la polémica sobre la posición de los miembros de la Policía Nacional de Indonesia (policia nacional) fuera de la estructura.

«La redacción del PP será claramente más rápida que la redacción de una ley. Por lo tanto, el Presidente optó por regularlo a través del PP», dijo Yusril en Yakarta el domingo.

Dijo que se eligió el paso en la redacción del PP en lugar de revisar directamente la Ley Número 2 de 2002 relativa a la Policía Nacional de la República de Indonesia (UU Polri), para que la discusión se centrara.

Explicó el artículo 19 de la Ley Número 20 de 2023 sobre Aparatos Civil El estado (Ley ASN) regula estrictamente que ciertos puestos de ASN pueden ser ocupados por soldados.

Ministro Coordinador de Derecho y Derechos Humanos, Immipas, Yusril Ihza Mahendra

Según él, los miembros del TNI y de la Policía Nacional con disposiciones adicionales deben estar regulados en el Reglamento Gubernamental. Por tanto, la redacción del PP se convierte en una base jurídica clara y constitucional.

Mientras tanto, el artículo 28, párrafo 4), de la Ley Número 2 de 2002 sobre la Policía confirma que los miembros de la Policía Nacional pueden ocupar puestos burocráticos civiles fuera de la policía si se han jubilado o dimitido.

Según él, la decisión del MK decía que el puesto que no se puede cubrir es un puesto que no tiene conexión con la policía.

«En ese caso, ¿qué departamentos están relacionados con la Policía? Eso se regulará en el PP», ha dicho

Según él, el PP que se redactará tiene como objetivo aplicar el artículo 28, apartado 4, de la Ley de Policía Nacional, la Decisión del Tribunal Constitucional, así como el artículo 19 de la Ley ASN.

«El PP sustituirá posteriormente y al mismo tiempo reorganizará los puestos que pueden ser ocupados por miembros de la Policía que anteriormente estaban regulados en el Perpol Número 10 de 2025», afirmó.

Reveló que el proceso de formulación del PP se inició hace dos días involucrando al Ministerio del PANRB, Ministerio de Estado y Ministerio de Derecho, bajo la coordinación del Ministerio Coordinador de Derecho y Derechos Humanos Imipas.

El presidente, ha dicho, ha aprobado el acuerdo para que la adscripción de miembros de la Policía Nacional a puestos civiles se realice a través del PP.

«Se espera que a finales de enero de 2026 el PP esté completo», ha afirmado. (Hormiga)