Se están dirigiendo a 150 millones de clientes de Telkomsel

Yakarta, Viva – Compañía de tecnología de seguros (Insurtech), Iglú manteniendo juntos Telkomsel Presentar una innovadora serie de servicios de seguros.

Esta asociación presenta una variedad de productos de seguro innovadores para más de 150 millones de clientes de Telkomsel, incluidos seguros de protección cibernética, seguro de gadgets, seguro de viaje y seguro de protección de pantalla de teléfonos inteligentes (teléfonos inteligentes).

Los clientes pueden obtener fácilmente estos productos de seguro como complementos al rellenar crédito o comprar paquetes de datos en la aplicación Mytelkomsel, con primas que van desde RP. 200 a RP. 3.000, y con varias opciones de protección.

El lanzamiento de estos productos de seguro está en línea con los cambios en el estilo de vida de la gente indonesia, que están marcadas por personas de clase media que son cada vez más capaces de digital y el desarrollo de una tendencia a realizar transacciones en línea.

Según la investigación de mercado de Indonesia de Kadence, Indonesia tiene más de 210 millones de usuarios de Internet y tasas de penetración celular del 77 por ciento, esto es impulsado por teléfonos inteligentes asequibles y paquetes de datos competitivos.

Mientras tanto, hasta el 73 por ciento de las transacciones de comercio electrónico se llevan a cabo a través de dispositivos móviles. En la primera fase de esta colaboración, se han lanzado oficialmente varios productos de seguros para clientes prepagos de Telkomsel, y serán seguidos por otros productos en el futuro cercano.

Seguro de protección cibernética: a partir de RP500, proporcionando protección para el robo de identidad a RP1,000,000 y la transferencia de fraude de fondos electrónicos hasta RP1,000,000.

Seguro de gadgets: a partir de RP1,000, proporcionando protección contra el robo y la protección de dispositivos hasta RP500,000.

Seguro protector de pantalla móvil: a partir de RP. 200, proporcionando protección para daños a las pantallas móviles hasta RP. 200,000.

Seguro de viaje: a partir de Rp500 por día para la compra de paquetes de roaming, brindando protección para costos médicos, accidentes personales e inconvenientes de vuelo.

Los clientes que compran productos de seguros pueden disfrutar del proceso de enviar y administrar reclamos fáciles de ser fáciles a través de la función de centro de seguros en la aplicación Mytelkomsel. Entre la serie de productos ofrecidos, el seguro de seguridad cibernética es muy relevante en medio de casos crecientes de fraude y ataques cibernéticos.

La compañía de seguridad Cyber ​​Check Point, señaló que Indonesia experimentó un promedio de 3.300 ataques cibernéticos por semana a principios de 2023, el más alto en el sudeste asiático.

Otros informes de Sócradar en 2024 también registraron más de 4,406 tipos de ataques de phishing. La amenaza cibernética cada vez más sofisticada hace que la protección digital sea una necesidad importante.

«Con el creciente número de personas indonesias que están activas y realizando transacciones digitalmente, esta asociación estratégica e innovadora fortalece nuestro compromiso no solo de conectarse, sino que también protege a nuestros usuarios con soluciones de protección digital simples, seguras y de fácil acceso», dijo Vicepresidente Soluciones de datos y servicios financieros digitales Telkomsel, Alfian Manullang.

«A lo largo de los años, Igloo es conocido como Insurtech que puede integrar la protección del seguro en la forma de compras fáciles. La oportunidad de presentar esta solución para más de 150 millones de clientes de Telkomsel es una evidencia clara de nuestra experiencia y compromiso en este campo», explicó Raunak Mehta, cofundador y CEO Igloo.