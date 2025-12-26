Se establece un récord de distancia cuando los médicos realizan cirugía robótica remota a lo largo de 12.034 kilómetros







Los quirófanos separados por océanos se movían como uno solo, mientras los médicos realizaban en vivo cirugías robóticas a lo largo de 12.034,92 km. La hazaña del 23 de septiembre estableció el récord de la distancia más larga registrada entre un cirujano y un paciente durante una operación robótica.

Los procedimientos vincularon el Hospital Jaber Al-Ahmad en Kuwait con el Hospital Cruz Vermelha en Brasil, utilizando sistemas robóticos avanzados que funcionan a través de una red internacional segura y de gran ancho de banda. Las cirugías se realizaron casi en tiempo real.

Los equipos completaron dos procedimientos: primero, los cirujanos en Kuwait operó a un paciente en Brasil; luego, cirujanos de Brasil operaron a un paciente en Kuwait, demostrando que una verdadera cirugía robótica internacional bidireccional era posible a escala.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente