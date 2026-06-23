Se está preparando un nuevo buque insignia compacto de OnePlus

Hace unos días, un informante afirmó que OnePlus no lanzaría el 15T en India como 15, un movimiento que se esperaba considerando el hecho de que el 13T se lanzó en India como 13 el año pasado.

Ahora un nuevo rumor de Digital Chat Station en China dice que OnePlus ya está ocupado trabajando en el 16T, un nuevo dispositivo que llegará el próximo año.

OnePlus 15T

No sorprende que el teléfono funcione con el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6, aunque no está claro si será una opción estándar o Pro. El 16T también tendrá una pantalla plana de 6,3 pulgadas con una frecuencia de actualización «ultra alta». Las otras especificaciones aparentemente aún no son definitivas.

Entonces, si bien la línea insignia más pequeña de dispositivos parece haber sido descontinuada en India, al menos por ahora, en China parece estar funcionando bastante bien ya que la compañía está trabajando en la próxima versión. Queda por ver si el 16T llegará a la India como el 16T. Te avisaremos cuando sepamos más.

OnePlus 13S 5G

Fuente (en chino)