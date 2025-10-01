Se está preparando la gobernanza de perpresa MBG

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan hindayana dijo que el gobierno estaba preparando una regulación presidencial (perpres) para un gobierno alimentario nutritivo gratuito (Mbg). Esto se preparó para prevenir problemas que a menudo ocurren en el programa MBG, uno de los cuales envenenamiento.

«Ahora se está completando relacionado con el perpresa de la gobernanza alimentaria nutritiva», dijo Dadan en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX, Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Dadan esperaba que las reglas de apoyo pronto fueran firmadas por el presidente Prabowo Subianto. Porque el problema de MBG es urgente.



Miembro del Parlamento Indonesio de la Facción del Partido Nasdem, Rajiv visitó a las víctimas de MBG Envenening

«Esperemos que esta semana haya sido firmada por el presidente, porque el apoyo al programa de alimentación nutricional ha sido muy urgente», dijo Dadan.

Dadan también dijo, para apoyar la higiene, la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG) se aplicará en dos proceso de dar un título. Certificado de certificación higiénica de preformance de saneamiento (SLHS) del Ministerio de Salud (Kemenkes)

Luego, la certificación del análisis de riesgos y el punto de control crítico (HACCP) de una institución independiente. HACCP es una certificación estándar internacional para la seguridad alimento El cual tiene como objetivo prevenir los peligros durante el proceso de producción de alimentos, desde las materias primas hasta los consumidores finales.

«También queremos aplicar la certificación de seguridad alimentaria en forma de HACCP», dijo Dadan.

Anteriormente, Dadan reveló hasta 6.517 personas que experimentaron envenenamiento de MBG de enero a septiembre de 2025.



Caso de envenenamiento de MBG en SMKN 1 Cihampelas West Bandung

«La distribución de casos de trastornos digestivos o casos en SPPG se puede ver del 6 de enero al 31 de julio, hubo aproximadamente 24 casos de incidentes. Mientras que del 1 de agosto al anoche hubo 51 casos de incidentes», dijo Dadan.

«Cuando se ve desde la distribución de casos, entonces vemos que en la Región I se registra que hay un trastorno digestivo de 1,307, la Región II ya no ha aumentado 4,147 más el de Garut, tal vez 60 personas, la Región III hay 1.003 personas», continuó.