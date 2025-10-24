Se espera que Yakarta experimente lluvias ligeras el sábado por la tarde

Sábado, 25 de octubre de 2025 – 06:42 WIB

JacartaVIVA – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) pronostica partes del área de Yakarta Lluvia luz el sábado por la tarde.

Lea también: Pronóstico del tiempo jueves 23 de octubre de 2025, Jabodetabek pronostica lluvia



Desde la mañana hasta el mediodía, todas las zonas de Yakarta. nublado grueso

Por la tarde, se pronostican lluvias ligeras en el oeste de Yakarta, el sur de Yakarta y el este de Yakarta.

Lea también: Temperaturas cálidas que alcanzaron los 36 grados centígrados afectaron a varias regiones de Indonesia en 24 horas



Desde la noche hasta la madrugada, espesas nubes cubrieron toda Yakarta.

Se estima que la temperatura en DKI Yakarta oscila entre 24 y 29 grados Celsius.

Lea también: El gobierno provincial responde a los hallazgos de BRIN El agua de lluvia en Yakarta contiene microplásticos



BMKG también afirmó que la velocidad del viento oscilaba entre 3 y 17 kilómetros (km) por hora. (Hormiga)