Se espera que Taylor Swift enfrente temperaturas gélidas por Travis Kelce en Chiefs-Chargers

Travis Kelce podría estar acercándose al final de su carrera, lo que podría obligar a Taylor Swift a alcanzar temperaturas de un solo dígito para apoyarlo a él y a los demás. Jefes de Kansas City.

Swift ha sido más cautelosa en sus visitas a los juegos de los Chiefs en los últimos dos años, pero ha tenido un récord de asistencia estelar en casa. Es probable que esto incluya el partido del domingo contra el Cargadores de Los Ángelespodría cerrar la puerta a cualquier esperanza de postemporada para Kelce y los Chiefs.

El Jefes de Kansas City Necesitan una buena racha de victorias para mantener vivas sus esperanzas de postemporada, y necesitarán comenzar con eso este domingo contra Los Angeles Chargers en condiciones climáticas gélidas.

Los cambiantes hábitos de asistencia de Taylor Swift

Si bien Swift asistió a casi todos los juegos de los Chiefs en su primera temporada saliendo con Kelce en 2023, cambió sus hábitos el año siguiente en medio de informes de problemas de seguridad. Swift dejó de asistir a todos los partidos fuera de casa (fuera del sitio neutral del Super Bowl) pero ha asistido a todos los partidos en casa donde no tuvo ningún conflicto con su agenda.

Como Charles Curtis del periódico USA Today Como se señaló, se espera que Swift asista el domingo.

«Entonces la pregunta es: ¿Estará allí para el decimocuarto partido de la temporada regular de los Chiefs el domingo por la tarde entre el equipo de Kelce y los Chargers de Los Ángeles?» Escribió Curtis. «Es un concurso en casa, por si sirve de algo, y como dijimos, Swift solo asistió a juegos en casa durante la temporada regular el año pasado y este año. Entonces, ¿eso podría ser un buen augurio para su asistencia, tal vez?»

Mientras Swift mira los juegos con la familia Kelce en su suite de lujo, entrar al juego podría ser una tarea. como el Canal meteorológico Como se señaló, se espera que el juego sea un asunto gélido, con temperaturas bajo cero y fuertes vientos.

«Kansas City tendrá suerte de ver un máximo de 20 grados el domingo», señaló el medio. «No esperamos que los vientos sean tan fuertes como en Chicago y Cincinnati, pero incluso una brisa de 5 a 10 mph podría hacer que se sienta aún más frío».

El meteorólogo de KBMC Nick Bender Señaló en las redes sociales que las temperaturas se sentirán bajo cero dentro del estadio.

«¡Aficionados de los Chiefs! Estén preparados para uno de los partidos más fríos de 2025 hasta ahora, si no el más frío», escribió Bender. «El viento helado el domingo por la mañana oscilará entre -5 y -15 grados. Se espera que las temperaturas en el inicio estén en los 10 grados, y solo subirán a los 20 grados durante el juego».

Los jefes se enfrentan a un juego de vida o muerte

El partido del domingo tiene una gran importancia para los Chiefs, que cayeron a 6-7 con la derrota de la semana pasada ante los Tejanos de Houston. Los Chiefs deben ganar en los cuatro partidos que les quedan para tener una oportunidad de llegar a los playoffs, y podrían enfrentar la eliminación el domingo si las cosas salen mal.

Si los Chiefs pierden ante los Chargers, los Buffalo Bills ganan o empatan contra los Patriotas de Nueva Inglaterralos Jacksonville Jaguars vencieron a los New York Jets y los Houston Texans vencieron a los Arizona Cardinals, luego los Chiefs quedan eliminados de la contienda por los playoffs.

El partido del domingo podría tener un significado extra para Kelce, quien ha insinuado su retiro y se perdería los playoffs por primera vez en más de una década.