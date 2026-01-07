Se espera que los Vikings corten los lazos con el Pro Bowler de $ 66 millones

Actualmente $46 millones por encima del tope salarial de 2026, el Vikingos de Minnesota tienen algunas decisiones difíciles por delante después de que la revisión de su plantilla la temporada baja pasada no les permitiera llegar a los playoffs.

Entre las personas con mayores ingresos en la hoja de capitalización de 2026 se encuentra TJ Hockensonquien tiene un tope salarial de $21.3 millones para la temporada 2026.

en un Avance de la temporada baja de 2026 Por ESPN, Aaron Schatz identificó a Hockenson como una posible víctima del tope salarial cuando se abra la agencia libre el 11 de marzo.

“Con poco espacio en el tope salarial, los Vikings le dirán adiós al ala cerrada TJ Hockenson«Estuvo empatado en el puesto 33 entre alas cerradas en la clasificación de ESPN. puntuaciones del receptor hasta la Semana 17. Cortar a Hockenson ahorraría a los Vikings casi $9 millones en espacio bajo el tope salarial antes del 1 de junio y $16 millones si son designados después del 1 de junio”.

Hockenson firmó un extensión de cuatro años y $66 millones en la temporada baja de 2023 que tiene mayores impactos en el tope salarial durante los últimos dos años del acuerdo.

¿TJ Hockenson se ha negado?

Adquirido en un comercio con el Leones de Detroit En la fecha límite de 2022, Hockenson obtuvo los honores del Pro Bowl en media temporada con los Vikings. Logró 60 recepciones y 519 yardas en 10 juegos en Minnesota y totalizó 86 recepciones para 914 yardas y seis touchdowns entre los dos equipos.

Fue aún mejor la temporada siguiente, registrando 95 recepciones, la mayor cantidad de su carrera, para 960 yardas y cinco touchdowns en 15 juegos antes de sufrir un desgarro del ligamento anterior cruzado y del ligamento colateral medial al final de la temporada contra los Lions.

Si bien Hockenson no lució igual en el campo después de regresar a mitad de temporada en 2024, aún así obtuvo una buena calificación como el ala cerrada número 8 del ranking. Enfoque en fútbol profesional (PFF).

El culpable del declive percibido de Hockenson es en parte la situación del mariscal de campo en Minnesota. Hockenson tuvo el lujo de jugar con Primos Kirk y Sam Darnold anteriormente, mientras que la carrera de este año con J.J. McCarthy dejó a muchos receptores de pases de los Vikings con calificaciones inferiores a sus temporadas anteriores.

Sin embargo, el impacto salarial de Hockenson no puede mantenerse como está. Él se ubica como el segundo mejor pagado ala cerrada para la próxima temporada después de varias temporadas bajas. Una reestructuración es posible, pero un recorte en la plantilla cauterizaría mejor la situación del tope salarial.

¿Cómo pueden los vikingos meterse bajo la gorra?

Al acercarse a esta temporada baja con todo incluido en McCarthy, los Vikings derrocharon gastando más de $300 millones en nuevos contratos, algunos de los cuales pueden estar fuera de los libros a mediados de marzo.

Tackles defensivos veteranos Javon Hargrave y Jonathan Allen son candidatos potenciales para recortar la plantilla después de actuaciones mediocres esta temporada. Cortar a Hargrave y Allen ahorraría $11 millones y $4,2 millones, respectivamente.

Centro inicial ryan kellyEl futuro es incierto después de sufrir varias conmociones cerebrales esta temporada. Su liberación ahorraría $8.8 millones en espacio bajo el tope salarial.

Aarón Jones También se le deben 14,8 millones de dólares para la temporada 2026 después de Jordán Mason demostró que podía asumir un papel de campanero en el backfield. Jones podría ser cortado para crear $8 millones en espacio bajo el tope salarial, aunque es un candidato para que su plantilla sea reelaborada.

Extendiendo el tackle derecho Brian O’Neill debería ser una prioridad esta temporada baja y el tackle derecho de Pro Bowl tiene un tope salarial de $23.2 millones para la temporada 2026.

Los vikingos también tienen $22.5 millones en espacio de tope salarial para 2025 para transferirse a la hoja límite de 2026. Una combinación de estos movimientos con el traspaso debería posicionar a Minnesota no sólo para estar por debajo del tope salarial, sino también para adquirir algo de talento para ayudar a cubrir las necesidades de la plantilla.