Se espera que los proyectos de ley hagan un movimiento inminente en la lista para la seguridad de los veteranos

El billetes de búfalo trajo de regreso al profundo veterano Jordan Poyer esta temporada baja con la idea de que pueda brindar profundidad confiable y familiaridad con la defensiva de Sean McDermott.

Pero Poyer podría verse obligado a entrar en acción pronto, ya que los Bills colocaron una reserva clave en la lista de reservas lesionados y han recibido golpes en otras áreas de la secundaria. Poyer permaneció en el equipo de práctica, pero se esperaba que pronto pasara a la lista activa para llenar el vacío.

Jordan Poyer aborda el inminente movimiento de plantilla

Los Bills anunciaron el sábado que el profundo suplente Damar Hamlin se dirigía a la reserva de lesionados después de sufrir una lesión esta semana. Hamlin perdió su puesto titular ante el safety de segundo año, Cole Bishop, pero proporcionó algo de profundidad en la posición y al mismo tiempo jugó como titular en equipos especiales.

Eso podría dejar a Poyer en línea para pasar al roster activo, aunque el profundo veterano dijo que estaba triste por ver a Hamlin caer.

«En primer lugar, nunca querrás que nadie resulte herido». Poyer le dijo a Syracuse.com. «Gran admirador de D-Ham, un gran amigo mío. Alguien con quien jugué mucho fútbol».

Los Bills tienen cierta flexibilidad con Poyer. Todavía tiene tres ascensos potenciales del equipo de práctica antes de que el equipo necesite ficharlo en la lista activa. Cualquiera que sea la decisión que tome el equipo, Poyer dijo que está listo para salir al campo.

«Siento que jugué mucho fútbol en mi vida», dijo Poyer. «Entonces, sabes que ese es el caso, estaré listo para jugar y jugar como yo juego».

Poyer se unió a los Bills en 2017, una de las primeras incorporaciones al plantel del gerente general Brandon Beane. Él y su compañero de seguridad Micah Hyde, quien firmó al mismo tiempo, formaron una parte central de la defensa que ayudó al equipo a romper una sequía de playoffs de 17 años y convertirse en perennes contendientes al Super Bowl.

Los Bills se separaron de Poyer en marzo de 2024 en medio de una serie de movimientos de reducción de tope salarial, y él firmó con los Miami Dolphins. Jugó en 16 partidos, realizando 98 tacleadas en total con tres pases defendidos.

Los proyectos de ley podrían convertirse en otra seguridad

Los Bills también podrían optar por reemplazar a Hamlin moviendo al profundo novato Jordan Hancock hacia arriba en la tabla de profundidad. Pasó de esquinero níquel a profundo después de ser reclutado por los Bills y se mostró prometedor en el campo de entrenamiento y la pretemporada, aunque se ha visto obstaculizado por una lesión.

Poyer, quien ha estado ayudando a sus compañeros más jóvenes a desarrollarse, elogió mucho a Hancock y dijo que el novato estaría listo para la oportunidad.

«Es un jugador de béisbol. Va a jugar por mucho tiempo», dijo Poyer. «Es simplemente atlético, extremadamente atlético, extremadamente talentoso. Tiene habilidades con el balón y me recuerda a mi yo joven cuando llegué a la liga. Creo que es un poco más talentoso, tal vez un poco más rápido y puede saltar más alto. Incluso estando aquí durante el último mes y medio, he visto su crecimiento dentro y fuera del campo. Entonces, ya sabes, puedo ver por qué Beane y esta organización lo seleccionaron».