Se espera que los Pacers lleguen a los playoffs a pesar de la ausencia del jugador estrella

El Pacers de Indiana Vienen de una derrota en el séptimo juego en las Finales de la NBA. Fue su primer regreso a la final en 25 años, pero tuvieron que jugar el séptimo partido con escasez de personal. Tyrese Haliburton se rompió el tendón de Aquiles tendón en el primer cuarto y ahora se perderá toda la próxima temporada.

Perder a Haliburton es una gran pérdida para Indiana. El dos veces All-Star promedió 18,6 puntos y 9,2 asistencias por partido el año pasado. Es un verdadero creador de juego y los Pacers van a tener problemas para replicar sus números en la cancha. La temporada pasada, Indiana terminó 4-5 cuando Haliburton no jugó, pero ganaron cuatro de sus últimos cinco juegos sin él.

Este año habrá 82 juegos sin Haliburton e Indiana tendrá que encontrar una manera de ganar sin sus contribuciones. La buena noticia es que aún se espera que los actuales campeones de la Conferencia Este lleguen a los playoffs.

Kevin Pelton de ESPN hace sus propias proyecciones basadas en estadísticas para cada equipo cada año. Este año, según sus proyecciones, se espera que los Pacers terminen cuartos en la Conferencia Este con un total de victorias proyectado de 45,9.

¿Cómo reemplazan los Pacers a Haliburton?

No existe una manera fácil de reemplazar la producción que Haliburton trae a la cancha todas las noches. Siempre es una amenaza para terminar con más de 10 asistencias, pero también puede sumar más de 20 puntos en una noche determinada. De hecho, Indiana tenía marca de 25-3 La temporada pasada en los partidos Haliburton anotó al menos 20 puntos.

Sin embargo, los Pacers tienen formas de compensar la pérdida de su jugador estrella. En la derrota de pretemporada del 13 de octubre contra el Espuelas de San Antonio, Andres Nembhard repartió ocho asistencias. También pudo anotar 11 puntos, pero lo que importa son las asistencias. Los Pacers necesitarán un base armador para facilitar la ofensiva, y con el papel cada vez mayor de Nembhard en el quinteto inicial, él tiene que ser ese tipo.

Nembhard jugó 65 partidos el año pasado y fue titular en todos. Terminó con un récord personal en puntos (10,0), asistencias (5,0) y robos (1,2) por partido. La ex selección de segunda ronda procedente de Gonzaga parece estar lista para dar un salto adelante; este podría ser el año en que lo haga.

Los Pacers aún podrían ser el equipo más anotador de la NBA

Indiana ha terminado entre los 10 primeros en puntos por partido en cada una de las últimas tres temporadas. Haliburton fue una gran razón para ello. La identidad de los Pacers es acelerar el ritmo y crear tiros abiertos. El año pasado, Indiana terminó séptimo en ritmo de juego y segundo en proporción de asistencias a pérdidas de balón. Mantener ese estilo de juego será importante, incluso en ausencia de Haliburton.

El equipo, por supuesto, todavía tiene Pascal Sakak. Siakam fue un All-Star el año pasado y terminó la temporada con 20,2 puntos por partido y un 51,9 por ciento de tiros. También capturó 6,9 rebotes por partido. La ofensiva debería pasar por Siakam esta temporada, pero hay otro jugador que los equipos deben tener en cuenta.

Benito Mathurin Jugó en 72 partidos la temporada pasada y fue titular en 49 de ellos. La sexta selección general de 2022 promedió 16,1 puntos por partido, 5,3 rebotes y 1,9 asistencias. Claramente no es un gran escolta, pero a veces puede ser un anotador de élite. Anotó más de 25 puntos ocho veces el año pasado, incluidos tres partidos en los que anotó al menos 30.

En el partido de pretemporada del 13 de octubre contra los Spurs, Mathurin tuvo una noche para recordar. Acertó 11 de sus 12 tiros, sus cuatro triples, y perdió 31 puntos en la derrota.

¿Mathurin va a tirar tan bien durante todo el año? Ni siquiera cerca. Sin embargo, ver al guardia tomar el control como lo hizo debería ser una señal alentadora para Rick Carlisle y los Pacers. Si puede dar un paso adelante en su juego ofensivo, no hay razón para que Indiana se pierda los playoffs esta temporada.