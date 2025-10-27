Se espera que los gigantes busquen un intercambio de receptor abierto antes de la fecha límite

Getty

El Gigantes de Nueva York se están quedando sin opciones como receptor abierto y la urgencia de actuar antes del 4 de noviembre NFL La fecha límite para realizar cambios crece día a día. El mariscal de campo novato Jaxson Dart se ha mostrado prometedor en su primer año, pero la ofensiva se está desmoronando a su alrededor. Con Malik Nabers fuera por el resto de la temporada debido a un desgarro del ligamento anterior cruzado y Darius Slayton aún recuperándose de una lesión en el tendón de la corva, el cuerpo de receptores de los Giants se ha convertido en uno de los más delgados del fútbol.

«No es que los Gigantes no quieran causar sensación», Raanan notó. «Es que el mercado simplemente no los favorece. Los Dolphins no están vendiendo y los Saints no están seguros de separarse de Olave».

La falta de capital de draft de los Gigantes complica aún más las cosas. Sin una selección de tercera ronda en 2026, que intercambiaron para ascender y seleccionar a Dart, el gerente general Joe Schoen no tiene mucha influencia. Eso limita el tipo de movimiento que Nueva York puede hacer de manera realista, especialmente si quieren evitar hipotecar activos futuros para un alquiler a corto plazo.

Las opciones de bajo costo son más probables que los éxitos de taquilla

Si bien los fanáticos pueden soñar con un movimiento titular, varios conocedores, incluido Jeremy Fowler de ESPNCreo que es más probable que los Gigantes “observen escaparates pero al final se queden quietos”. En otras palabras, explorarán posibles intercambios pero no llegarán a pagar precios superiores por estrellas establecidas.

El Atlético se hizo eco de ese sentimiento, informando que la gerencia duda en desprenderse de selecciones de alto valor mientras el equipo se ubica entre 2 y 5 y continúa su reconstrucción. En cambio, la expectativa es que los Giants busquen a un veterano de bajo costo: un corredor de ruta confiable o una opción de ranura que pueda darle a Dart otro objetivo confiable sin arruinarse.

Jakobi Meyers sigue siendo el nombre más realista de la lista. El receptor de los Raiders se encuentra en el último año de su contrato y, según se informa, está abierto a un cambio de escenario. Pero incluso ese acuerdo conlleva riesgos: Meyers tiene 29 años y los Giants estarían apostando por una solución a corto plazo que podría irse en la agencia libre la próxima primavera.

«La prioridad de Nueva York debería ser apoyar el desarrollo de Dart, no pagar de más por un nombre», un ejecutivo de NFC le dijo a Fowler. «Sólo necesitan un receptor profesional que pueda mover las cadenas y mantener las defensas honestas».

Los gigantes necesitan ayuda ahora, pero deben pensar a largo plazo

Nadie duda de que los Gigantes necesitan ayuda como receptor. Fuera de Wan’Dale Robinson, el grupo actual ha luchado por crear separación o generar grandes jugadas. Dart se ha desempeñado admirablemente a pesar de esas limitaciones, pero un mariscal de campo joven sólo puede soportar gran parte de la carga.

Aun así, la directiva parece decidida a mantener intacto su plan a largo plazo. Los Gigantes han sido cautelosos a la hora de gastar o negociar agresivamente desde que comenzó la reconstrucción la primavera pasada, y con activos limitados, se espera que esa paciencia continúe.

Los fanáticos no deberían esperar que Jaylen Waddle o Chris Olave crucen la puerta la próxima semana, pero aún podría llegar una incorporación profunda antes de la fecha límite: alguien capaz de ayudar a Dart a mantenerse a flote mientras la franquicia se prepara para otro gran reinicio de la temporada baja.