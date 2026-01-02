Se espera que los Browns tomen una decisión impopular sobre Kevin Stefanski

Myles Garrett tuvo la oportunidad de apoyar a Kevin Stefanski el viernes, eligió lo contrario

Los tomadores de decisiones en la cima de la organización, en este caso el gerente general. andres berry y propietarios Dee y Jimmy HaslamEn última instancia, van a ponderar mucho más sus propias opiniones cuando se trata de decisiones laborales importantes como el despido de Stefanski.

Dicho esto, las opiniones de los jugadores, los fanáticos y los medios marcan alguna diferencia, particularmente durante períodos prolongados de derrota. Stefanski ha ganado dos veces el Entrenador del Año de la NFL (2020, 2023), pero los Browns 7-26 sin aparición en playoffs desde la última vez que ganó el premio.

Los periodistas preguntaron al ala defensiva. Myles Garrett directamente el viernes si quiere que Stefanski regrese el año que viene.

«Quiero que las cosas tengan éxito» Garrett respondió. «Como quiera que parezca».

Garrett agregó que compartirá sus pensamientos explícitos sobre la situación de los entrenadores en caso de que las figuras relevantes dentro de la organización de Cleveland busquen su opinión.

«Quiero decir, como todo, hemos tenido altibajos. Desafortunadamente, más bajas que altas», continuó Garrett sobre su tiempo con Stefanski en Cleveland. «Me hubiera encantado hacer un poco más de ruido en otros años, especialmente este año por lo bien que hemos estado jugando en defensa».

Garrett podría haber defendido públicamente a Stefanski, poniendo su apoyo indiviso detrás del entrenador en jefe. Decidió no hacerlo, una decisión que, como mínimo, refleja un atisbo de los verdaderos sentimientos de Garrett sobre el tema.

Los fanáticos de los Browns están cada vez más divididos sobre Kevin Stefanski como entrenador en jefe

Si bien traer a Stefanski de regreso en 2026 podría resultar una decisión impopular en algunos rincones del vestuario, ciertamente molestará a una gran parte de la base de fanáticos de Cleveland.

Terry Pluto de Cleveland.com el 31 de diciembre describió a los fanáticos como “Muy dividido” sobre Stefanski En el futuro, publicar opiniones en ambos lados del argumento.

«Seis años es tiempo más que suficiente para evaluar a Kevin Stefanski como entrenador. Estoy completamente preparado para dejarlo atrás», escribió un aficionado a Plutón. «Tenemos cuatro temporadas perdedoras y dos ganadoras bajo su dirección».

«Mantén a Stefanski. ¿Alguien más piensa eso? Por el amor de Dios, ha mantenido al equipo unido y probablemente encontró al QB titular del próximo año (Shedeur Sanders)», respondió una segunda persona a Plutón. “Vencer al Acereros ¿En cualquier momento, especialmente con otro equipo dañado? Sí, un año más”.

«Me gusta Stefanski, pero algunas de las decisiones que ha tomado (o la falta de ellas) me dicen que es el momento», le escribió un tercer fan a Plutón. «Ha criticado a los coordinadores ofensivos y entrenadores de línea ofensiva anteriores. Su negativa a hacer algo con el coordinador de equipos especiales también es una marca en su contra».