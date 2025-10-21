Se espera que la implementación de ETLE haga que las personas cumplan con el tráfico y no tengan miedo de recibir multas.

Jacarta – Director Regional de Tráfico de la Policía Java Oriental El Comisario Iwan Saktiadi afirmó que la aplicación del sistema Electrónico Aplicación de la ley de tránsito (CARNE) en la región de Java Oriental está funcionando bien y muestra importantes mejoras de rendimiento.

Así lo transmitió mientras lo acompañaba. Jefe del Cuerpo de Tráfico policia nacional El inspector general Agus Suryonugroho durante una visita de trabajo a la policía de Sidoarjo, el lunes 20 de octubre, sobre la operación de ETLE en la jurisdicción de la policía regional de Java Oriental.

«La Policía de Java Oriental continúa esforzándose por aumentar la efectividad del procesamiento de infracciones de tránsito a través del sistema ETLE. En términos de número de dispositivos y logros policiales, la implementación de ETLE en Java Oriental muestra resultados positivos y continúa desarrollándose», dijo Iwan.

Dirlantas explicó que, hasta la fecha, el número de dispositivos ETLE desplegados en el área de la Policía Regional de Java Oriental según los datos del sitio web National Presisi V2 ETLE se registra en 204 unidades, que constan de 145 ETLE estáticos, 51 ETLE móviles, 7 ETLE portátiles y 1 ETLE WIM (Pesar en movimiento).

Mientras tanto, según datos del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional, el número de dispositivos ETLE registrados alcanzó las 216 unidades, con detalles de 138 ETLE estáticos, 51 ETLE móviles, 7 ETLE portátiles, 2 ETLE WIM y 18 ETLE de radares.

Añadió que su partido continuará fortaleciendo el sistema de validación y confirmación de datos, así como ampliará el alcance de ETLE en toda la región de Java Oriental para apoyar la seguridad del tráfico sostenible.

«Queremos hacer de ETLE un medio para cambiar el comportamiento del tráfico. Con esta tecnología, se espera que las personas cumplan más debido a su concientización, no sólo porque tienen miedo de recibir una multa», dijo Iwan.

Por este logro, el jefe del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional, Irjen Agus Suryonugroho, expresó su gran agradecimiento por el desempeño de la Dirección de Tráfico de la Policía Regional de Java Oriental. Según él, la implementación de ETLE en Java Oriental ha ido según las expectativas y es una de las mejores a nivel nacional.

«La implementación de ETLE en Java Oriental es muy buena y consistente. La acción contra las violaciones se lleva a cabo de manera transparente, objetiva y minimiza la interacción directa entre oficiales y infractores. Esto está en línea con la dirección de transformación digital del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional», dijo Agus.

Agus enfatizó que el éxito de la Policía Regional de Java Oriental en la optimización de ETLE es un claro ejemplo del uso de la tecnología para apoyar el tráfico ordenado y aumentar la confianza pública en la Policía Nacional.