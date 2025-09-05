Se espera que Jets haga un intercambio para OL después de la lesión de Alijah Vera-Tucker

El Jets de Nueva York Estará sin su guardia derecho inicial durante toda la temporada 2025.

Alijah Vera-Tucker Rató sus tríceps, dejando un vacío masivo en las trincheras. Rich Cimini de ESPN espera que el equipo haga un intercambio para llenar el vacío.

«Creo que Darren Mougey va a cambiar por un guardia en las próximas dos semanas», dijo Cimini en el «Cubierta de vuelo» Podcast durante su segmento de predicción de bola de cristal. «Necesitan otro guardia. Quiero decir, John SimpsonCreo que comenzará el domingo, el guardia izquierdo, pero ha tenido una especie de espalda esta temporada baja. Estaba entrando y saliendo, perdió algo de tiempo de práctica. No creo que puedan quedarse en guardia. Creo que para el domingo, comenzarán Joe Tippmann en la guardia derecha, Simpson en la guardia izquierda y Josh Myers en el centro. Ese es un trío experimentado, por lo que no son tan malos allí, sino preocupaciones de profundidad. Creo que Mougey hace un intercambio para un guardia «.

¡Agresivo! Rich Cimini de ESPN predice que #Chorros El gerente general Darren Mougey «va a cambiar por un guardia» para ayudar a reemplazar a Alijah Vera-Tucker, que se perdió por la temporada. 👀 🎙️ PODA DE LA CUBIERA DE VUELO #JETUP ENLACE: https://t.co/jabqczmtrt pic.twitter.com/2uhtd5fdjg – Paul Andrew Esden Jr (@boygreen25) 5 de septiembre de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

Cimini no reveló las posibles opciones de comercio OL para los Jets en el podcast.

Posible objetivo comercial de OL para que los Jets consideren

En el Informe de gradas 2025 NFL Trade Block Big Board, solo un liniero ofensivo apareció en la lista.

Gigantes de Nueva York hombre grande Evan Neal.

«Nunca se convirtió en un titular confiable en el tackle. Esta temporada baja, los Gigantes intentaron trasladarlo a protegerlo, pero no pudo vencer Greg Van Roten Para el trabajo ”, reveló Kristopher Knox de B/R.

Neal, de 24 años, ingresó a la liga como la selección general número 7 en la primera ronda del Draft de la NFL 2022. Está entrando en el último año de su $ 24.5 millones Contrato de novato en 2025.

«Neal no va a satisfacer las necesidades de ningún equipo para un titular inmediato, pero es un proyecto de 24 años (25 el 19 de septiembre) que podría proporcionar profundidad en múltiples posiciones. Podría encontrar un mercado de equipos que carecen de profundidad versátil y/o un plan de sucesión a largo plazo para un veterano de envejecimiento.

Dado lo lejos que ha caído las acciones de Neal, no es probable que tenga un costo sustancial. Espere que coma un poco más que la selección condicional de la séptima ronda 2027 que los Falcons de Atlanta obtuvieron recientemente para el tackle Michael Jerrell «, agregó Knox.

No hay excelentes opciones disponibles en el mercado comercial de OL

Cuando menciona a Neal como una respuesta potencial en el mercado comercial OL, comienza a preguntarse cuál era la pregunta.

Siempre hay una escasez de linieros ofensivos de calidad, y siempre tienen una gran demanda.

En la superficie, no parece haber un montón de excelentes opciones disponibles, pero siempre existe la oportunidad de ser creativo. El gerente general Darren Mougegy ya ha mostrado la capacidad de hacerlo.

Los Jets necesitaban un tackle defensivo, y Mougey golpeó un intercambio con el Vikingos de Minnesota para veterano Harrison Phillips antes de la temporada. No mucha gente parecía saber públicamente que Phillips estaba disponible.

Los Jets renunciaron a un par de futuras selecciones de sexta ronda para Phillips y una séptima ronda. Se llenó una gran necesidad en DT a través del mercado comercial. Mougey hizo ensalada de pollo con pollo, ya sabes qué.

Quizás los rayos puedan golpear dos veces en el mismo lugar para Mougey en el mercado comercial, y puede encontrar un liniero ofensivo útil.