Se espera que el premio Achmad Bakrie pueda dar una ‘llama’ por la vida intelectual en Indonesia

Yakarta, Viva – El martes por la tarde en la Torre Bakrie, los ganadores del premio Bakrie XXI 2025 celebraron una procesión de hospitalidad con la familia Bakrie. Durante el almuerzo, Muhammad Chatib Basri, SE, M.EC. Dev., PhD. El ganador en el campo del pensamiento social expresó su aprecio por el evento. Premio Achmad Bakrie.

Leer también: El premio Achmad Bakrie XXI 2025 se celebró el 27 de agosto, aquí hay 5 categorías y destinatarios



Dijo que el premio Achmad Bakrie que se celebra todos los años desde 2000 y esto podría ser un «látigo» del entusiasmo de los científicos para continuar trabajando para la nación.

«En el caso, represento al destinatario del Premio Achmad Bakrie también expresó su agradecimiento y gracias porque creo que este evento es muy importante porque proporciona una especie de aliento, entusiasmo por el trabajo, el pensamiento intelectual que puede ser tranquilo no mucho en la gente de la tardía Achmad Bakrie tiene una contribución extraordinaria a la ciencia, la tecnología, la cultura y el desarrollo de la ciencia en Indonesia, dijo el martes, el martes 265.

Leer también: 5 figuras inspiradoras gana el premio Achmad Bakrie xx, Anindya Bakrie: con suerte inspiran a los jóvenes



Además, se reveló que Chatib, premios como Achmad Bakrie Awards serían una luz para la vida intelectual en el país.

«Ciertamente, muy agradecido y agradecido y esperanza que en el futuro con una forma de apreciación como esta pueda proporcionar una ‘llama’ para la vida intelectual en este país. Si miramos en la historia de todas las principales civilizaciones mundiales, se dirige a ese pensamiento que ocurre en Grecia, China, India en la civilización islámica, en las medias Europa Europa de partida del pensamiento. Continuó. Él continuó.

Leer también: Ma’ruf Amin aprecia el logro extraordinario de los ganadores del premio Achmad Bakrie XX 2024



Para obtener información, el Premio Achmad Bakrie ha determinado a cinco ganadores, a saber:

En el campo del pensamiento social: Muhammad Chatib Basri, SE, M.EC. Dev., Ph.D. Campo de salud: Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P (K), Mars, DTM & H, FTCE, FISR Campo de cultura y arte: Virgiawan listanto alias Iwan Fals Ciencia y tecnología: Adi Rahman Adiwoso Premio especial: Prof. Dr. cada uno de los Sadli.