Se espera que el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, enfrente un castigo de la NFL por el juego de los Lions

Jefes de Kansas City El mariscal de campo Patrick Mahomes podría recibir algún castigo de la NFL por un incidente en el juego del equipo contra los Detroit Lions.

Con menos de un minuto restante en la primera mitad, Mahomes mantuvo el balón en una jugada de opción cerca de la línea de gol y corrió para anotar. Mientras cruzaba el avión, muchos espectadores creyeron que el mariscal de campo de los Chiefs se burló del back defensivo de los Lions, Brian Branch, lo que no fue sancionado con una penalización durante la jugada, pero aún podría resultar en un castigo para Mahomes.

Patrick Mahomes se enfrenta al escrutinio por su juego

Muchos fanáticos y comentaristas aprovecharon la jugada rápidamente y se preguntaron por qué Mahomes no enfrentó una sanción por conducta antideportiva.

«Patrick Mahomes es el único jugador de la NFL que puede burlarse de los defensores. Está en el Reglamento de la NFL», señaló un aficionado en un publicar en X.

Otros vieron un doble rasero en cómo la liga usó las acciones de Mahomes hacia Branch para promover la jugada, mientras que otros jugadores pueden haber sido sancionados con una penalización por esas acciones.

Como Teddy Ricketson de The Sporting News Como se señaló, la NFL informó a los equipos antes de la temporada que tomaría medidas enérgicas contra las sanciones por burla.

«La liga ha tomado medidas enérgicas contra las burlas en los últimos años, siendo los cambios de 2025 quizás los más notables», escribió Ricketson. «La NFL envió memorandos a sus funcionarios diciéndoles que iban a recibir capacitación para tomar medidas enérgicas contra la conducta antideportiva, con especial atención a las burlas».

Como agregó Ricketson, uno de los ejemplos de burlas de la NFL fue el de un jugador que se inclinaba hacia un oponente después de realizar una jugada, que es lo que pareció hacer Mahomes durante el partido del domingo contra los Lions.

Si bien Mahomes escapó de una bandera en la jugada, aún podría enfrentar una multa cuando la liga las anuncie el próximo sábado. Todos los juegos se revisan durante la semana y las infracciones que no se marcan durante la semana aún pueden generar multas.

Eso le costaría cinco cifras.

«La primera infracción de un jugador que se burle y sea señalado por ello le generará una multa de $11,593, según el sitio web de la NFL», señaló Ricketson. “Su segunda infracción hará que la multa aumente a $17,389”.

Mahomes ha sido multado en el pasado, incluidas algunas cuantiosas. Le descontaron 50.000 dólares en 2023 por “abusar verbalmente” de los árbitros en una derrota ante los Buffalo Bills. Se enfrentó a otra multa de más de 14.000 dólares por un “gesto violento” contra los Bills en un partido de la temporada regular del año siguiente.

Ha habido algunas otras burlas claras esta temporada que no resultaron en banderas ni multas. El mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, pareció hacer un movimiento de arma en una victoria sobre los Miami Dolphins esta temporada, una celebración prohibida que se supone que conlleva una penalización y una multa, pero Allen escapó sin ningún castigo..

Patrick Mahomes podría estar involucrado en otra multa

Es posible que Mahomes también haya estado en el lado receptor de una jugada que atraerá el escrutinio de la NFL. El corredor de los Lions, Aidan Hutchinson, derribó a Mahomes con un golpe tardío durante el último cuarto, lo que le dio a los Chiefs un primer intento libre.

Mahomes pareció enojado después de la jugada y dijo algo hacia el corredor estrella de los Lions.