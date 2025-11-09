Se espera que Cooper Kupp juegue contra los Cardenales: Informe

Getty

Algunas buenas noticias están llegando a Halcones Marinos de Seattle antes de su enfrentamiento de la Semana 10 contra el Cardenales de Arizona – al menos según una fuente.

Jeremy Fowler de ESPN informó 8 de noviembre que el receptor abierto de los Seattle Seahawks Golpe de Cooper Se “espera que juegue” el domingo 9 de noviembre, cuando Arizona Cardenales Visita el campo Lumen. Kupp lleva una etiqueta cuestionable debido a lesiones en el tendón de la corva y el talón, pero tuvo una tendencia alcista al final de la semana.

Se espera que el WR de los Seahawks, Cooper Kupp (cuestionable, tendón de la corva/talón) juegue el domingo contra los Cardinals, según la fuente.

Seattle incluyó a Kupp como no participante a principios de la semana antes de que progresara y finalmente figurara como cuestionable en el informe final de lesiones. La cobertura de los Seahawks de ESPN señaló que Kupp participó plenamente el viernes, una señal positiva que se alineó con la actualización de Fowler.

El momento es importante para un grupo de receptores de los Seahawks que se ha visto al límite. Seattle descartó a Jake Bobo (pantorrilla), envió a Dareke Young (cuádriceps/cadera) a la lista de lesionados y puso al novato Tory Horton (ingle/espinilla) como duda para el domingo. El equipo también agregó al velocista Rashid Shaheed esta semana para reforzar la profundidad, pero la disponibilidad de Kupp cambia el árbol de objetivos.

Lo que informó Fowler

Fowler, senior nacional de ESPN NFL reportero, publicó el sábado que “Se espera que el WR de los Seahawks, Cooper Kupp (cuestionable, tendón de la corva/talón) juegue el domingo contra los Cardinals, según la fuente”. Su actualización llega una semana después de que múltiples informes indicaran que era poco probable que Kupp jugara contra Washington; De hecho, Seattle lo mantuvo fuera en la Semana 9.

El propio informe de lesiones de los Seahawks del viernes catalogó a Kupp como cuestionable, pero reflejó el progreso de finales de semana. NBC Sports también resumió las designaciones finales de Seattle, señalando que Horton está en duda y Kupp es cuestionable para enfrentar a Arizona.

Lo que significa para la ofensiva de Seattle

Si Kupp está activo, inmediatamente retoma un papel importante e impactante en el sistema del coordinador ofensivo Klint Kubiak como un jugador en cadena desde la ranura con flexibilidad afuera. Su presencia debería liberar a Jaxon Smith-Njigba en ataques intermedios y centros, mientras le da a Sam Darnold una respuesta confiable y confiable contra la presión. El intercambio de Seattle a mitad de semana por Rashid Shaheed agrega un factor de estrés vertical, potencialmente despejando espacio para las rutas de opciones de Kupp.

Incluso un conteo instantáneo controlado sería importante. Seattle se apoyó en las elevaciones del equipo de práctica y en los novatos la semana pasada y todavía le faltan cuerpos sanos. Un Kupp funcional altera la forma en que Arizona puede ofrecer cobertura; La defensa de los Cardinals ha mezclado apariencia de juego de zona con presión, pero el arte de ruta de Kupp lo convierte en una tarea difícil en tercera oportunidad.

Seattle también formalizó su sala de receptores al adquirir a Shaheed a principios de semana en medio de lesiones, lo que indicaba aún más que el equipo quería ayuda inmediata. Aún así, un Kupp saludable sería la lectura principal en caídas de alto apalancamiento.

En la temporada, Kupp tiene 24 recepciones para 293 yardas y un touchdown, cifras modestas para el MVP del Super Bowl LVI. Sin embargo, su presencia en el juego aéreo de Seattle ha abierto a Smith-Njigba y le ha permitido al joven receptor dominar el juego aéreo.

El panorama más amplio

Kupp firmó un contrato de tres años con Seattle en marzo después de la carneros lo liberó en un movimiento de gorra, reuniendo al nativo de Yakima con el equipo de su estado natal. Aporta una sincronización de ruta de élite y manos fuertes a una unidad que se ha inclinado hacia el ritmo pasando bajo el mando de Darnold. La disponibilidad ha sido la pregunta de Kupp en las últimas temporadas; Los problemas en los isquiotibiales le costaron tiempo en Los Ángeles y ahora han surgido en Seattle.