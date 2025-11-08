Se espera que Aaron Jones juegue el domingo para los Vikings: informe

El Vikingos de Minnesota Tengo buenas noticias sobre Aaron Jones para contrarrestar la malas noticias recibieron a principios de esta semana sobre informes de lesiones. Como se cubrió anteriormente, el Cuervos de Baltimore tener un buen estado de salud de cara al enfrentamiento de la Semana 10.

Baltimore no tuvo lesiones que reportar, mientras que Minnesota tuvo una gran cantidad. Ya está confirmado que los Vikings se quedarán sin los servicios del TE Josh Oliver y del CB Jeff Okudah. El safety Theo Jackson sigue siendo cuestionable desde las primeras horas de la tarde del sábado.

Se espera que Aaron Jones juegue contra los Ravens

Afortunadamente, es posible que los Vikings no tengan que estar sin Aaron Jones esta temporada más de lo que ya lo han estado.

por un piar De Jeremy Fowler, se espera que Jones juegue mañana contra los Baltimore Ravens. El corredor se perdió cuatro partidos esta temporada con un lesión en el tendón de la corva. Regresó en la Semana 8 contra el Cargadores de Los Ángeles.

No fue efectivo en su primer juego de regreso al campo, ya que acarreó el balón 5 veces para 15 yardas. Jones tuvo una mejor salida la semana pasada contra los Lions en Ford Field. Tuvo 9 intentos terrestres para 78 yardas. La mayor parte de las yardas se produjo en una carrera de 31 yardas que comenzó como un pase detrás de la línea de golpeo de JJ McCarthy.

Sin embargo, sus otras carreras mostraron que tenía algo de ese estallido que estamos acostumbrados a ver en él. La semana pasada contra los Lions fue la primera vez que parecía que Minnesota podría tener un ataque terrestre semiviable después de semanas sin impacto del ataque terrestre.

Los Vikings esperan que el juego de carrera pueda ayudar a McCarthy

Un juego terrestre fuerte sólo beneficiará a un joven llamador como JJ McCarthy. McCarthy realmente nunca ha sido conocido como un tipo de pasador que llena estadísticas como Kirk Cousins.

La defensa contraria se encuentra en una situación complicada cuando se enfrenta a la ofensiva de los Vikings. Coordinadores defensivos debe Respete las amenazas externas de Justin Jefferson y Jordan Addison. Esto, en teoría, debería conducir a cajas más ligeras para que la ofensiva terrestre de los Vikings las explote. Aún así, los Vikings luchan por correr el balón con eficacia.

Si JJ McCarthy puede demostrar ser un pasador por encima del promedio, entonces esto podría forzar aún más a los equipos. Si Aaron Jones se muestra como lo hizo el domingo pasado en Detroit, entonces estos dos aspectos de la ofensiva de los Vikings combinados podrían representar un peligro para las defensas rivales en la recta final.

Los Vikings necesitarán toda la ayuda que puedan conseguir recibiendo a un contendiente legítimo como los Ravens. Sí, Baltimore tiene un récord de 3-5, pero el La AFC Norte sigue estando a su alcance. Ambos equipos en este concurso necesitan seguir ganando para alimentar sus sueños de llegar a los playoffs en enero.

Jordan Mason no ha estado a la altura de las expectativas en las últimas semanas, por lo que los fanáticos de los Vikings buscarán a Jones en el juego terrestre. La ofensiva necesita un poco de chispa y un juego terrestre legítimo para controlar el ritmo. Al enfrentarse a un equipo terrestre de élite como Baltimore, este aspecto del juego será primordial para Minnesota este domingo.