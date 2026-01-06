Se especula que el entrenador de Minnesota Wild podría competir por el premio Jack Adams

Los Minnesota Wild, dirigidos por el entrenador en jefe John Hynes, han cambiado por completo el guión de la temporada 2025-2026.

Después de un comienzo 3-6-3 en el que los Wild lucieron horribles, la situación cambió. Minnesota lució absolutamente horrible al comenzar la temporada, pero ahora, en el peor de los casos, está consolidado como uno de los cinco mejores equipos de la NHL.

Actualmente ocupan el tercer lugar en la División Central, lo que también significa que son terceros en la división Central y terceros en la Conferencia Oeste. Frustrante por decir lo menos.

Incluso antes de su intercambio masivo por Quinn Hugheslos Wild tenían una tendencia ascendente. Sin embargo, el intercambio de Hughes los solidificó como un verdadero contendiente de la Copa Stanley.

The Wild tiene un talento innegable con jugadores como Kirill Kaprizov, Matt Boldy y Quinn Hughes, por nombrar algunos. Sin embargo, es difícil decir que el cambio de Wild no comienza en la cima. El entrenador en jefe John Hynes ha hecho un trabajo maravilloso esta temporada y el esfuerzo podría verse recompensado con el premio Jack Adams.

El entrenador en jefe de Minnesota Wild, John Hynes, podría estar en la carrera por premios

Jacobo Punto de deportes ilustrados planteó esta idea, que parece que debería ser una observación obvia.

Punturi explicó:

“Al comenzar la temporada, Wild hizo varios cambios en la plantilla. Recientemente, la alineación cambió una vez más después de agregar al defensor superestrella. quinn hughes de los Canucks de Vancouver. Entró un ex defensa ganador del Trofeo Norris, y salieron el muy promocionado joven Zeev Buium y los delanteros Liam Ohgren y Marco Rossi.

A pesar de una serie de movimientos en la plantilla, Hynes ha integrado perfectamente a estos jugadores en la alineación y ha maximizado su producción e impacto..”

John Hynes aprovechando al máximo su plantilla

Punturi continuó destacando cómo Hynes ha podido aprovechar al máximo su plantilla:

“El portero Jesper Wallstedt, de 23 años, se encontraba en una pendiente resbaladiza. De cara a esta temporada, el ex seleccionado de primera ronda estaba en peligro de perder su posición como portero prometedor. Pero con algunos ajustes menores y un voto de confianza de Hynes, Wallstedt ha estallado esta temporada..”

El portero Jesper Wallstedt actualmente lidera la NHL en porcentaje de salvamento (.928) y blanqueadas (4). Su promedio de 2,30 goles en contra es bueno para ocupar el cuarto lugar en la liga.

Punturi también critica a Danila Yurov, de quien, según él, “parece una delantera entre las seis mejores en ciernes”. Es difícil discutir. Yurov no está prendiendo fuego al mundo con 16 puntos en 37 partidos. Sin embargo, la prueba ocular muestra claramente que ya pertenece al nivel de la NHL.

Punturi terminó su caso para que John Hynes ganara el premio Jack Adams, otorgado al mejor entrenador en jefe durante la temporada regular:

“El premio Jack Adams probablemente será para Bednar o McLellan si el alas rojas llegar a los playoffs. Serían buenas elecciones, pero incorrectas. No hay entrenador en la NHL que esté haciendo un mejor trabajo esta temporada que John Hynes con Minnesota Wild.”

John Hynes se convertiría en el segundo entrenador en jefe de Wild en ganar el premio, y el primero desde que Jacques Lemaire se lo llevó a casa en 2002-2003.