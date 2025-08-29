Se escucharán aspiraciones legítimas, pero no hay disturbios

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, finalmente habló con respecto a la tragedia de la muerte de un taxista de motocicleta en línea, Affan Kurniawan (21), quien fue asesinado después de ser aplastado por un vehículo táctico (Rantis) Brote Durante la acción en el área de Pejompongan, Yakarta, jueves por la noche, 28 de agosto de 2025.

En su declaración, Prabowo expresó sus profundas condolencias y enfatizar que el gobierno sería responsable de las familias de las víctimas.

«En nombre de la persona y en nombre del Gobierno de la República de Indonesia, expresó sus más profundos condolencias.

El presidente también enfatizó que su partido había ordenado que este incidente fuera investigado de manera exhaustiva y transparente. Según él, el aparato que se demostró que actuaba más allá de las disposiciones se trataría firmemente.



Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

«He ordenado que el incidente anoche se investigue exhaustiva y transparentemente, así como los oficiales involucrados deben ser responsables. Si se descubrió que hicieron más allá de las regulaciones adecuadas y aplicables, tomaríamos medidas lo más difíciles posible de acuerdo con la ley aplicable», dijo.

Además, Prabowo le recordó al público que permaneciera tranquilo, no provocado, y transmitiera aspiraciones de manera legítima.

«Aspiraciones legítimas, por favor transmitiremos. Mejoraremos todo lo que debe mejorarse. Pero no debería haber disturbios», dijo.

Disculparse por el comandante de brimob

Anteriormente, el comandante de Brimob, el comisionado Anton Asrar, había transmitido una disculpa por los eventos que mataron a Affan Kurniawan. Dijo que el incidente fue accidental.

«Nos disculpamos, es un accidente para nosotros», dijo Anton mientras se encontramos con las masas frente a Mako Brimob Kwitang, Central Yakarta.

Anton también dijo que el jefe general de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo había conocido a los padres de la víctima. Además, siete miembros de BRIMOB sospechosos de estar involucrados han sido asegurados para su posterior procesamiento.

El cuerpo de Affan Kurniawan fue enterrado en TPU Bivak Karet, centro de Yakarta, viernes 29 de agosto de 2025. Los sollozos de la familia estallaron cuando el fallecido envuelto en una cubierta se puso en la tumba. El sonido del llamado a la oración también reverberó como el último director para el fallecido.