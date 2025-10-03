Se envían 1 millón de autos eléctricos BYD en todo el mundo, se hacen en el sudeste asiático

Beijing, Viva – Fabricante de automóviles eléctricos de China, BydOficialmente opera ocho buques de transporte de vehículos o transportistas de automóviles. El último barco que ingresó a la flota, llamado Byd Jinan, comenzó a operar la semana pasada. Con esta adición, la capacidad total de envío de BYD alcanza más de un millón de automóviles por año.

Todos los barcos pertenecientes a Roll-on/Roll-Off (RORO) BYD (RORO), que es un barco que permite que los vehículos ingresen y salgan sin usar contenedores. Esta flota consiste en Byd Explorer No.1, Hefei, Changzhou, Shenzhen, Xi’an, Changsha, Zhengzhou y Jinan. Cada barco puede transportar entre 7,200 y 9,000 autos a la vez.

Este ambicioso proyecto se completa en menos de dos años. El primer barco, BYD Explorer No.1, ha comenzado a navegar desde enero de 2024. Ahora, todos los barcos están enviando activamente vehículos a varias partes del mundo.

Citado por Viva Automotive de Carnewshina, el viernes 3 de octubre de 2025, Byd Hefei actualmente está bajando la carga en Europa antes de regresar a China. El barco Byd Xi’an está programado para acercarse a Barcelona esta semana. Mientras tanto, Byd Shenzhen y Changsha también navegan a Europa.

Curiosamente, no todos los autos enviados provenían de fábricas en China. El Byd Zhengzhou acababa de transportar el volante derecho de Tailandia a Inglaterra. Esta es la primera vez que BYD exporta autos de sus instalaciones de producción en el sudeste asiático.

Tailandia fue elegida porque tenía beneficios comerciales con la Unión Europea. En contraste con China, los autos eléctricos fabricados en Tailandia no fueron expuestos a aranceles de importación adicionales que la Comisión Europea eliminó. Mientras que BYD de China ahora debe soportar una tarifa adicional del 17 por ciento por encima del servicio del 10 por ciento que ha estado vigente.

Además de Tailandia, BYD también expande la producción a otras regiones. El 1 de julio, la fábrica en Brasil comenzó oficialmente a operar lanzando el modelo de hatchback de gaviota. En Europa, se ha construido la nueva fábrica en Hungría, aunque su producción solo estaba programada en 2026.

BYD también tiene planes en el sur de Asia. La fábrica de asamblea en Pakistán está como operar en 2026, mientras que las instalaciones en Uzbekistán ya han comenzado a la Asamblea en junio de 2024