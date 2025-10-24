Se enfatiza que las políticas regionales deben estar basadas en evidencia, aquí la explicación

Jacarta – Instituto de Administración del Estado (LAN) en conjunto con la Agencia de Estrategia Política Asuntos Internos (BSKDN) El Ministerio del Interior fortalece la gobernanza de las políticas públicas en toda Indonesia mediante la medición del Índice de Calidad de las Políticas (IKK) 2025, que está integrado con el Índice. Innovación Área (IID).

El diputado para la mejora de la calidad de la política de la administración estatal, LAN Agus Sudrajat, enfatizó que esta iniciativa marca un nuevo capítulo en la reforma burocrática que es más adaptable, colaborativa y basada en evidencia (política basada en evidencia), en consonancia con la dirección de la RPJMN 2025-2029 y la visión de una Indonesia Dorada 2045.

«Queremos cambiar la forma de pensar de los diseñadores de políticas, desde simplemente escribir manuscritos hasta diseñar cambios. Las buenas políticas deben estar basadas en datos, probadas científicamente y proporcionar beneficios concretos para el público», enfatizó, citado en su declaración, el viernes 24 de octubre de 2025.

Subrayó que la medición del IKK no es sólo una formalidad administrativa. Más bien, es un instrumento estratégico para medir la capacidad de las instituciones gubernamentales para formular e implementar políticas que tengan un impacto real en la sociedad.

Según Agus Sudrajat, LAN está comprometida a fortalecer la capacidad de los funcionarios estatales, investigadores y analistas de políticas para que tengan fuertes habilidades analíticas y estén orientados a resultados.

«Queremos que cada agencia gubernamental tenga un ecosistema de políticas saludable, donde los planificadores, investigadores y analistas trabajen en un ciclo de aprendizaje que continúa desarrollándose», dijo.

Luego, Agus enfatizó que el IKK no es un medio de castigo, sino un instrumento de aprendizaje y responsabilidad pública. Los resultados de la medición serán un espejo para evaluar la posición política actual y una brújula para guiar la dirección de mejoras más sistemáticas.

«La reforma burocrática no debe detenerse en el nivel procesal. Debe producir políticas que promuevan la prosperidad, fortalezcan la justicia social y garanticen que el gobierno funcione eficazmente para el pueblo», concluyó.



Las condiciones de las carreteras son tranquilas debido a la política del PSBB en Yakarta hace algún tiempo. (Foto de ilustración).

Mientras tanto, el jefe de la BSKDN del Ministerio del Interior, Yusharto Huntoyungo, evaluó que la mejora de la calidad de las políticas regionales y la innovación son dos caras de la misma moneda.

«La innovación no durará mucho sin políticas de calidad, y las políticas perderán su relevancia sin una innovación vibrante. Por lo tanto, la sinergia entre IKK e IID es la clave para una reforma política sostenible», afirmó.