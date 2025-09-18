Se enfatiza que la inversión social es uno de los pasos estratégicos para mantener la sostenibilidad de la industria financiera digital

Yakarta, Viva – Se enfatiza la sostenibilidad de la industria digital y financiera que no puede separarse de las condiciones sociales de la comunidad. Por lo tanto, la inversión social se considera un paso estratégico para crear ecosistema saludable e inclusivo.

IndoDax llevó a cabo uno de ellos a través del programa ‘IndoDax, ayudando al desastre de la inundación de Bali. Colaboró ​​con el ayobantu y la plataforma comunitaria cripto-IndoDax distribuyó asistencia y donaciones a las comunidades afectadas por las inundaciones en Bali.

vicepresidenteT Indodax Antony Kusuma dijo que esta iniciativa era una forma de compromiso de la empresa para estar presente en la comunidad cuando se enfrentan a situaciones difíciles. La asistencia distribuida incluyó 250 paquetes de comida rápida, 200 paquetes de alimentos y 50 paquetes kit de higiene. Toda la asistencia se distribuyó directamente a los residentes que se vieron gravemente afectados por las inundaciones.

«IndoDax cree que la sostenibilidad de la compañía no solo se mide por el crecimiento empresarial, sino también del cual podemos tener un impacto positivo en la comunidad, no solo a través de la educación de inversión criptográfica, sino también a través del programa de asistencia. Esperamos aliviar la carga de nuestros hermanos en Bali», se citó a Antony como un comunicado de prensa el jueves 18 de septiembre de 2025.

Agregó, la colaboración con Ayobantu y la comunidad criptográfica se convirtieron en una parte importante para garantizar la distribución de asistencia en el objetivo. El enfoque basado en la comunidad se considera efectivo para llegar directamente a las víctimas de inundaciones.

Según él, este programa no solo se limita a la entrega de la logística, sino también a una forma de solidaridad y preocupación que se espera que motive a la comunidad a surgir de los desastres.

«Los desastres naturales son algo que no podemos predecir, pero siempre podemos elegir cómo responder. IndoDax quiere mostrar la unión y la cooperación mutua es la clave para aumentar de esta situación», explicó Antony.

Reiteró, IndoDax continuará comprometido a presentar un programa de RSE sostenible, especialmente aquellos que se centran en la gestión de desastres, la educación y el desarrollo comunitario.

«Con suerte, lo que hacemos puede ser útil para las víctimas. Cuando muchas partes se mueven juntas, la recuperación puede funcionar más rápido», concluyó Antonio.