Se encontró el supuesto cuerpo de la víctima del helicóptero perdió el contacto en el sur de Kalimantan, su condición era patética

Tierra experimentada, viva – Orchid Team 1 Jackfruit Branch, Remisor, como el primer testigo encontró el cadáver Helicóptero Bk117 D3, dijo el sexto descuento cuerpo Todavía se puede detectar, después del accidente de helicóptero en el área del bosque de aviación de Gunung, el pueblo de Emil Baru, Mentrewe, Tanah Bumbu, Kalimantano del Sur.

El remisor del poste 3 de la aldea de Emil Baru, distrito de Mentale, Tanah Bumbu, el miércoles por la noche, dijo que después de estar en el sitio de descubrimiento el miércoles 3 de septiembre a alrededor de 14.45 hora del oeste de Indonesia, más de 50 metros fueron vistos por un cuerpo con piel blanca y un cuerpo grande con una posición propensa.

«Alrededor de este helicóptero quemado, la madera y los árboles estaban dañados, parecía que el helicóptero cayó», dijo.

Remisor (izquierda) que vio el cadáver del helicóptero perdió contacto en el sur de Kalimantan

Después de eso, el remisor vio varios cuerpos alrededor del cadáver de helicópteros quemados.

«Si no me equivoco cuando la demolición, hay seis cuerpos que aún se pueden detectar. El resto se queman para disparar», dijo.

El remisor explicó que el cuerpo era probable que hubiera seis cuerpos cortados en pedazos. Las piezas de las partes del cuerpo están separadas, hay cabezas de cabeza, hay piernas y hay partes del cuerpo.

«Así que calculamos que se podían detectar unos seis cuerpos, el resto fueron quemados», dijo.

De los seis cuerpos humanos detectados, el remisor dijo que había dos cuerpos que estaban casi intactos para ser reconocidos.

Antes de encontrar un helicóptero quemado en el lugar, el remisor que era residente de la aldea de Emil Baru el lunes 1 de septiembre antes de las 09.00 Wita, llevaba a los niños a la escuela.

Al regresar a la casa, él y otros residentes de repente miraron a la cima, había un helicóptero que pasaba por un sonido extraño de lo habitual.

Luego, el helicóptero se alejó y desapareció en la niebla alrededor de la montaña.

«Al principio sospechaba por qué el sonido de los helicópteros era diferente y fumar, generalmente el sonido de un helicóptero elegante, pero este es el sonido de Terrrrrrkkkkk», dijo Remisor. (Hormiga)