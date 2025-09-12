Se encontró el cuerpo de un niño víctima de las inundaciones repentinas de Nagekeo Ntt, su padre todavía estaba desaparecido

Kupang, Viva – Tim Sar El combinado logró encontrar una persona Noticias 13 meses llamado Achiles Augustine Foam bien al morir, después de desaparecer cuando sucedió Inundaciones repentinas En el distrito de Mauponggo, Regency NageoEast Nusa Tenggara.

Leer también: BNI Fast Motion distribuye asistencia de emergencia a las víctimas de inundaciones repentinas en Bali y NTT



El jefe de la oficina de SAR de Maumere, Fathur Rahman, como Coordinador de la Misión SAR (SMC), dijo en una declaración escrita que Achiles fue una de las cuatro víctimas perdidas después del Flash.

«La víctima fue encontrada el jueves a las 10:00 a.m., 11 de septiembre de 2025, a unos dos kilómetros de su casa e inmediatamente fue evacuado al puesto médico del equipo SAR combinado», dijo Fathur el viernes 12 de septiembre de 2025.

Leer también: Cuatro víctimas de inundación en Denpasar fueron encontradas muertas, todavía se buscan 6



Operaciones de inundación Flash SAR en Nagekeo que aún continúan buscando a otras tres víctimas desaparecidas.

«El equipo SAR combinado también movilizó a tres unidades de excavadoras para desenterrar inundaciones en la escena y usar drones térmicos que pertenecen a la oficina de SAR Maumere para buscar por aire», dijo Fathur Rahman.

Leer también: Prabowo instruyó a BNPB a ayudar inmediatamente a las víctimas de inundaciones en Bali y NTT



«Estoy seguro de que la sinergia del trabajo del equipo SAR combinado producirá buenos resultados. El descubrimiento de una víctima es una prueba del arduo trabajo del equipo», agregó.

Las tres víctimas que todavía estaban en la búsqueda fueron Mariano Tom Bush Jago (Achiles Baby Padre), Sebastiana So’o (42 años) y sus nietos Desiderius Geraldi (14 meses de bebé). Mientras tanto, el número de muertos además de Achiles es Elguius Sopi Bela (35 años), Fancelina Meli Boa (60 años), Maria Kondriani F. Nua (6 meses) y Agustinus Lena, que fueron reportados muertos debido a una conmoción severa después del Flash.

El subdistrito de Mauponggo es el peor punto

Citando la declaración del Regente de Nagekeo, Simplisius Donatus, el miércoles 10 de septiembre de 2025, el distrito de Mauponggo se convirtió en una de las áreas más afectadas.

En la aldea de Sawu, se produjeron deslizamientos de tierra en varios puntos de carreteras estatales y organizaciones ciudadanas, lo que provocó que el acceso de la carretera fuera cortado. Las inundaciones repentinas alrededor de Puuboa-Sawu, especialmente en el puente Teodhae 1 y Teodhae 2, dieron como resultado cuatro víctimas y aún faltaban cuatro personas.

Las inundaciones repentinas que vinieron del Monte Abulobo también se arrastraron por la casa, dañaron las tierras agrícolas y obligaron a las familias de las víctimas a poder huir a Kampung Guyuwolo. Mientras tanto, la vía Sawu-Mulakoli estaba completamente cortada.

Según BMKG, el clima extremo que golpeó a Nagekeo fue desencadenado por las ondas ecuatoriales activas de Rossby que cruzó la región de Nusa Tenggara. Esta ola es temporal debido a toda la región NTT Actualmente todavía está en la estación seca.

Informe: Jo Kenaru/ NTT